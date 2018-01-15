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≡ Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области. О возможности использовать энергию солнца фермерам рассказали их дети, побывавшие на ЭКСПО. Новшество используют уже 15 хозяйств.
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§ Медный
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мы ж, рассуждающие, а не делающие и даже не пробующие делать - куда как умнее немцев...

утверждение как минимум - спорное, как максимум - неверное
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Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 16.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
С чем ты не согласен?
С тем что мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем?
Или с тем что немцы умнее?

* elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
С тем что мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем?

Рассуждать то не плохо, только вот смысл в чём? Да возможности есть, но без конвенциональной энергетики не обойтись. Для небольших удалённых поселений, разве что, да и то я бы лично к ветрякам склонялся, ну или комбинировать с солнечными элементами.
Цитата:
Бывалый :
Или с тем что немцы умнее?

Чем? Ты же не веришь и вправду, что они уже такие батареи (аккумуляторы) создали? Не реально это пока, где то в планах, что то про это читал. Но реализация стоит на месте. Для такой плотно населённой страны, это только усложняет регулирование. многие ветряки простаивают. так что не всё так лазурно. как кажется.
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