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≡ Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое задание на выездном совещании, прошедшем на реке Тобол, дал всем задействованным службам заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ. Он поручил работникам ГКП «Костанай-Су» в этом году вместо двух лестниц сделать четыре.
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Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
МЫ в том году на машине в качестве зрителей поехали

Да, спуск по Аль-Фараби до кольца (и подъём от кольца в обратную сторону) - это "нечто"!

§ Медный
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
интересно-чтобы решить где прорубить во льду отверстие собирается табун чиновников с десяток челов во главе с зам городского головы.Дык видать вопрос стратегически.

ага, я тоже не понял этого.... считай Объект строят )))
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Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
считай Объект строят

Потом ещё и отчитаются как за построенный и сданный в эксплуатацию.

365
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Медный:
считай Объект строят

Потом ещё и отчитаются как за построенный и сданный в эксплуатацию.

что вы так вечно недовольные? разве плохо, что власти уважают религиозные чувства всех граждан Республики Казахстан? что вы хотите как у наших соседей на курбан байрам даже помолиться негде? что такое большое, мощное государство, строят церкви почему не строят мечети? вы об этом задумывались? у нас хоть как то заботятся о людях другой веры.

§ Медный
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:

ты в религиозную тему решил податься?
а мы как бы о уровне внимания руководства к такому несомненно важному считай "регионального уровня" мероприятию, что просто сделать без участия руководства (т.е. издав распоряжение внутри организации и направив рабочих) это сделать было нельзя.
напомню тебе, что государство у нас светское, следовательно чувство верующих и неверующих защищены и ущемлены одинаково, должны быть ;-)
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§ Алиса
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3955
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.01.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
строят церкви почему не строят мечети? вы об этом задумывались?

а вы задумываетесь о том ЧТО пишете? Цитата:
Медный:
это сделать было нельзя.

вот вот, когда-то без участия власти это действо происходило.
Зачем тратить время на бла- бла-бла если всё как-то мимо....
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Директор Пляжа
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 20:15
Комментарий удален модератором.

07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
машину оставили и побрели ....реально как Иван Сусанин: в полутьме, через сугробы и льды, скользко было тогда - ужас!!! А те, кто планировал окунаться - им приходилось в полотенце и шлепках тем же путем - километрах наворачивать. Гаишники поперекрывали проезд - как всегда из "лучших" побуждений - хотя места были. В общем мамадрагая было...

ну а чёж... Господь терпел,и нам велел... Элис,думаеш Христу на кресте легше было?... прикинь:жара,ноги-руки в гвоздях,пить хочетца,вместо воды уксусу подсунули,да ещё и под ребро заточку пхнули... :lol:

07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Прошу прощения, только сейчас до меня дошло, что автобусы об это время уже не ходют. На НГ, говорят, до 4-х утра ходили. Акимат мог бы и в этот раз подсуетиться - лишний "плюсик" к своему балансу народного доверия не помешает.

может те ещё и прорубь акиматовские в хату должны принЕсть?.. верущий ты аль нет?.. про паломнический хадж слышал чё нить?.. наберись христианскогу страстотерпения,преодолей снЕги и хлЯби земные и окунись кустанайский Иордан... можешь и дома из под крану... бають священники,што АКВА ( Н2О) везде и всюду в сей час святая становитца... даже в накопителях,ПНСах и чайниках.... :-)

07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:05
Комментарий удален модератором.

07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
алкашей там еще не хватало.

я ща чиста не понял:до проруби алкаши,а апосля проруби кито? /прищуреный глаз/ :-o

07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
на курбан байрам даже помолиться негде? что такое большое, мощное государство, строят церкви почему не строят мечети? вы об этом задумывались

даже много раз... ответ почему-то напрашивается один и тот же:куда выделеные деньги деваются?.. деньги выделеные государство,и деньги выделеные исламскими организациями (не путать с террористами)...

§ Алиса
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3955
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.01.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
под ребро заточку пхнули...

Там зимы гололедно-сугробной не было такой и темени Кустанайской ...
А вообще, нельзя юродствовать так, 07! Грех на душу не надо брать!!! ;))
В прорубь - блин, я никогда на такое не решусь!!!! Вот Марик может отважится может! А я - неетт. Смотреть - и то бывает страшно и/или наблюдать как в 30 градусный мороз в трусах и сланцах обернутые одним полотенцем стоят и ждут когда их пустят к иордани пройти - это нечто сродни фашизму....
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07
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А вообще, нельзя юродствовать так, 07! Грех на душу не надо брать!!! ;))

а я и не юродствую... юродство,это когда зимой толпой в ПРОРУБЬ окунаются... не покаявшись,не попостившись... биение прилюдное в грудь,не есть покаяние,и обыкновение воздержание от ежедневного поглощения пищи без размышления о страстях Господних,ни есть пост... и прыжки в ледяную воду,ни есть омовение.... ВЕРА,вещь весьма интимная... не для каждодневной театральности... каждый божий день в церковных службах ЭТО упоминается.... как СВЯТЫЕ ТАИНСТВА...

Хохол
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
это нечто сродни фашизму....

Ну зачем так , я например в проруби не купался , но в своё время обливался . Чем больше мороз , тем интересней . Тело горит и холода вообще не ощущаешь . Мысли и мироощущение , как будто заново родился . Человеческому организму время от времени нужна перезагрузка , для отряхивания от болезней и стресса , такие методы самое то .
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