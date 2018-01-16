Цитата: Аноним:

Прошу прощения, только сейчас до меня дошло, что автобусы об это время уже не ходют. На НГ, говорят, до 4-х утра ходили. Акимат мог бы и в этот раз подсуетиться - лишний "плюсик" к своему балансу народного доверия не помешает.

может те ещё и прорубь акиматовские в хату должны принЕсть?.. верущий ты аль нет?.. про паломнический хадж слышал чё нить?.. наберись христианскогу страстотерпения,преодолей снЕги и хлЯби земные и окунись кустанайский Иордан... можешь и дома из под крану... бають священники,што АКВА ( Н2О) везде и всюду в сей час святая становитца... даже в накопителях,ПНСах и чайниках....