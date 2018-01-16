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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Подорожали - на целых 20 центов.

Может не тот сорт, вид, класс и прочее? :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может не тот сорт, вид

Все классы,все виды и все размеры.
В субботу ещё все были по старой цене... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера,когда ехал в машине,радио - слушал.
Говорили о морской соли. Оказывается,при
её формировании,в неё попадают
Микрочастицы - Пластика.Сегодня уже

она - подешевела. Взял 10 штук... :lol: :-P
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Страница 677 из 677«1...675676677
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