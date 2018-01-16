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§ NG.kz
Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данным указом президент постановил образовать специализированные следственные суды в 14 городах республики, в том числе в Костанае. Должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий.
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ТАНОМИ
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
А ты хотел бы так же поливать грязью свой народ свое государство, с целью возврата в прошлое,


Что за вброс? Приведите пример "грязи", если уж Вам даже "цель" оппонентов открылась! И что за привычка у "патриотов" любую критику, даже самую безобидную, считать чуть ли не государственной изменой? Видимо, их уши воспринимают только хвалу, так хочется быть белыми и пушистыми, великими и мудрыми, а тут кто-то сомневается. Как бы следующим этапом не стало определение "враг народа"...

Хохол
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:33
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекращайте личные разборки, по существу имеются мнения?

Хохол
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Прекращайте личные разборки, по существу имеются мнения?

От кого ты собрался выслушивать мнение по существу , от форумных троллей ? Тебе так важно их мнение ?

07
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:31
Комментарий удален модератором.

07
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт Дедушка Нур размахался пером... што ни день,то нову бумагу подмахивает... когда вчитыватца-та успевает? того и гляди,варнаки-лиходеи подсунут чёнить стрёмное... :lol:

36+
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:50
Комментарий удален модератором.
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