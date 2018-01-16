Цитата: 365:

А ты хотел бы так же поливать грязью свой народ свое государство, с целью возврата в прошлое,



Что за вброс? Приведите пример "грязи", если уж Вам даже "цель" оппонентов открылась! И что за привычка у "патриотов" любую критику, даже самую безобидную, считать чуть ли не государственной изменой? Видимо, их уши воспринимают только хвалу, так хочется быть белыми и пушистыми, великими и мудрыми, а тут кто-то сомневается. Как бы следующим этапом не стало определение "враг народа"...