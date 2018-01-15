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§ NG.kz
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В ноябре от предприятий-перевозчиков было получено письмо с аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.
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пассажир
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму про какую вонь грязь и прочее в автобусах тут рассказывают.
не наблюдал такого, да что бы кто-то еще мусорил демонстративно или семечки щелкал.
периодически езжу на 21 и 25 в центр. и обратно.
зашел сел, приехал, встал, вышел. когда мусорить то и зачем?
и как бы посмотрели на человека который вдруг стал мусор разбрасывать в автобусе.
почти всегда есть свободные сидячие места.
25 удобней, хоть , он и крюк делает. у него автобусы свободнее, "городские".
у 21 междугородние в основном мне кажется.
когда не торопишься, пропускаю 21, еду на 25, по времени одинаково.
так что не совсем понимаю эти претензии.
по стоимости, тут непонятно, почему в Кустанае должно быть 100, а в Актюбинске или где там 80. стоимость запчастей, солярки одинаковая, в чем тут дело то?
да заполняемость влияет конечно, но у нас то и расстояния меньше на маршрутах.
зимнюю солярку они не льют, это всем известно. керосином или чем там бодяжат.
так что тут вопрос большой. и почему 100, а не 200 например?
все равно на эту разницу автобусы ивеко они не купят и в лизинговую кабалу не полезут. потому что.. все сейчас и сразу-наше все, хоть в каком бизнесе.

Kairat stayer
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ну ? Те же автобусы , добиваем буржуйские . Спасибо немчуре , после развала СССР оттуда гнали автопром , пусть и б.у но сделанный людьми и для людей . Хоть ненадолго почувствовали себя людьми , когда после Пазов , Луазов и Газов пересели на Мерседесы , Маны и Вольво . Когда в автобус не залазишь , как в какую то подводную лодку в узкую дверь и по ступенькам , а входишь не спотыкаясь как в офис .


Да действительно в Европах не только о людях заботятся, например в Польше в приютах для кошек и собак выделяется 20 злотых в день для их содержания (1917 тенге), один злотый по вчерашнему курсу Национального банка стоил 95,85 тенге. В месяц в расчёте на 30 дней получается на содержание каждой кошки и собаки выделяют по 57 510 тенге. Вот часть наших пенсионеров получают меньше пенсию и им еще проезд в общественном транспорте увеличивают.

Маркс
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да проходили мы всё это уже при коммунизме,бесполезно.
Помню те времена, тогда 32-ой намного хуже ходил.

А я помню при царе-батюшке ждешь бывалоча 32-й автобус, а извозчики мимо ездют и ухохатываются. Мол автобусов-то не изобрели ишшо, дубина ты стоеросовая, садись в повозку и не выпендривайся. Вот какой мрак-то был при царизме. Спасибо большевикам, пустили автобус-то они 32-ой. Хучь редко а ездил.
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