пассажир Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется... #75







Отправлено: - 09:10 не пойму про какую вонь грязь и прочее в автобусах тут рассказывают.

не наблюдал такого, да что бы кто-то еще мусорил демонстративно или семечки щелкал.

периодически езжу на 21 и 25 в центр. и обратно.

зашел сел, приехал, встал, вышел. когда мусорить то и зачем?

и как бы посмотрели на человека который вдруг стал мусор разбрасывать в автобусе.

почти всегда есть свободные сидячие места.

25 удобней, хоть , он и крюк делает. у него автобусы свободнее, "городские".

у 21 междугородние в основном мне кажется.

когда не торопишься, пропускаю 21, еду на 25, по времени одинаково.

так что не совсем понимаю эти претензии.

по стоимости, тут непонятно, почему в Кустанае должно быть 100, а в Актюбинске или где там 80. стоимость запчастей, солярки одинаковая, в чем тут дело то?

да заполняемость влияет конечно, но у нас то и расстояния меньше на маршрутах.

зимнюю солярку они не льют, это всем известно. керосином или чем там бодяжат.

так что тут вопрос большой. и почему 100, а не 200 например?

все равно на эту разницу автобусы ивеко они не купят и в лизинговую кабалу не полезут. потому что.. все сейчас и сразу-наше все, хоть в каком бизнесе.