гость Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской... #4







Отправлено: - 22:16 Не знаю, но думаю что совхозы и колхозы сами по себе не развалились и им в этом сильно помогли. Совхозы находились в гос. собственности. Гос-во поменяло ориентиры на рыночную экономику, но при этом благополучно забыло проориентировать совхозы на эти новые рельсы, так чтобы не было того, что имеем шас. Раз так, то прямая вина государства в этом есть. Следовательно, на развитие села теперь гос-во просто обязано давать без процентные возвратные кредиты. А вместо этого мы видим под 6 % да и еще с условием того что для получения этого кредита надо уже быть к/х или иметь надлежащий коровник. Надо давать селянам просто возвратные кредиты с учетом особенностей содержания, выращивания животных. Также надо продумать обеспечение техникой и рынки сбыта готовой продукции. Село надо вновь создавать и СПК в этом хорошее подспорье, но денег у гос-ва для этого нет. Привыкли дать и выжать сразу. Животноводство это не нефтедобыча и мгновенной отдачи не будет. Кредиты под проценты - это долговечный процесс. В эту отрасль надо вкладывать гос-ву деньги без всяких процентов. Это обязательно окупится.