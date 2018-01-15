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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тоже был в Америке, тоже на такси с бамбилой, без счетчика.

А я этому буряцкому директору верю . И то что он истопником работает , и то что в Болгарии был . Родня там у него наверное , тётка какая то (по матери) . По бедноте ток в Болгарию к родне можно съездить . Были б деньги , пляжный истопник хвастался бы что отдыхал на Майями или на худой конец в Турции . А он честно сказал , что гол как сокол (несмотря что ума палата) , и поэтому денег хватило съездить ток в Болгарию .

турист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
отдыхал на Майями


рассмешил. это не остров. к твоему сведению. это город.
на Париже еще бы в придачу написал.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
турист :
рассмешил. это не остров. к твоему сведению. это город.
на Париже еще бы в придачу написал.

Для тебя же нормально когда ты говоришь например "на Украине" а не "в Украине" . Почему же " на Париже " для тебя звучит не естественно ?

шутка юмора
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Почему же " на Париже " для тебя звучит не естественно ?

патамючто ето ни есть гут. Я понимать всё как хотеть. Я ни есть говорить и писать не правильни. Чёрное море же есть и ни важьно кто ето выкопаль или выкопать:lol: :lol: :lol:

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.01.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как вариант проси опять Валентина делать голосовалку,

Опять визги слышу ,,Сделайте мне больно господа,,
Расслабься, неинтересен ты стал для народа.
:lol:
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.01.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
слышу ,,Сделайте мне больно господа,,
Расслабься, неинтересен ты стал для народа.

Ты где тут увидела народ?
И с какого я хочу быть кому то интересным?
Ты вообще кто?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.01.18 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

А я этому буряцкому директору верю . И то что он истопником работает , и то что в Болгарии бы

А тогда причем тут бурятец, Болгария страна цыган..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.01.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Яндекс Такси с укуренным и пьяной бомбилой

Я уже давно заметил, когда по существу тебе сказать нечего, ты начинаешь бред писать.
Мешать в одну кучу коней, людей, мух, котлеты.
Между Болгарией, твоим демонстративным хлопаньем дверью, Яндексом и приколом Валентина ( в плане голосовалки), были определенные промежутки времени. Но для твоей нирваны они не существенны.
Жги еще.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.01.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Опять ты пролетел.
По бедноте как раз катаются в Турцию с Египтом, шоб повалятся на песке пузом и побывать в образе " Тагила". Только особо продвинутые, там выбирают экскурсии, дайвинг и другие активные развлечения. Европа в этом плане подороже все же будет. Но тебе это не ведомо. Да и хвастаться, как бы не в моих правилах. Путаешь ты с собой и своей компанией.
А истопником работать это моё хобби, вам " бохатым" этого не понять.
Мое богатство, это пища духовная.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.01.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А истопником работать это моё хобби, вам " бохатым" этого не понять.
Мое богатство, это пища духовная.

О как !!! Кочегар-философ ! А чё , с такой головой в которой ума целая палата , такое скромное хобби ? Или неоценён такой брильянт обществом , что приходится кочегарить , вместо того что б быть директором ? Ну теперь всё стало на свои места . Ну чё , каждый мечтает о чём то , и кочегару можно помечтать стать каким-нибудь Директором , пусть даже и пляжа . Завидую твоему духовному богатству , особенно фантазиям .
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