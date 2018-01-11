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§ NG.kz
Пришло время собирать камни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», растиражированную в первых числах 2018 года, уже окрестили «энциклопедией нравственных ориентиров» и предлагают сделать настольной книгой для казахстанской молодежи.
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FOMA
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 16.01.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пришло время собирать камни

... а камни то из пемзы!
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