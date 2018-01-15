Kairat stayer Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из... #22







Отправлено: - 09:30 Всё правильно, пусть доплачивают. Еще же хотят организовать работы школы-интерната и колледжа спорта для одаренных в спорте детей, данный вопрос находится на стадии рассмотрения. В своё время не было возможности в школе в п.Тимофеевка тренироваться, потому что, учился во вторую смену после обеда, в период когда были организованы работы различных спортивных секций. Благо частенько свиней в парке гонял, скорость и выносливость нарабатывал. Уже через год после окончания школы, будучи студентом до службы в СА, в 17 лет пробежал 3000 метров за 8 мин. 39 сек. был третьим на спартакиаде профтехобразования СССР. Соответственно было назначено питание от Центрального Совета "Трудовых резервов" 4 рубля 35 копеек в день (1984-1985 годы), беззаботные времена были, учился, тренировался.