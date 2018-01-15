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≡ В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Подобной практики у нас до настоящего времени не было», - отметил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. Нововведение оформлено постановлением акимата области.
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§ drakon
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13077
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Харламов был военнослужащим советской армии

ЦСКА, СКА,Динамо - менты, Буревестник-студенты.
Много всяких было - команд... :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЦСКА, СКА,Динамо - менты, Буревестник-студенты.
Много всяких было - команд...

Так и в ФК Энергетик спортсмены получали зарплату слесаря или токаря,и реально числился рабочим на заводе. Сейчас это назвали бы словом коррупция или злоупотреблением властью.

Дмитрий
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэму Н.В. Гоголя вспомнил «Мертвые души»

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Так и в ФК Энергетик спортсмены получали зарплату слесаря или токаря

Зато сейчас миллионы, а играют как слесари с токарями.
Вот где коррупция и злоупотребление.

Народный контроль
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Зато сейчас миллионы, а играют как слесари с токарями.
Вот где коррупция и злоупотребление.

И тогда ФК Энергетик не отличалась хорошей игрой, болельщики шутили что надо их отправить работать туда где они получали зарплату.

§ kbkz1980
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.01.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
болельщики шутили

Такой болельщик как вы и доброе слово никогда не скажет,все 9 сезонов Энергетика хаять будет :-x
Профайл

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 16.01.18 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
болельщики шутили

Вот именно, шутили. Сейчас же кроют матом.))

Kairat stayer
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 16.01.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно, пусть доплачивают. Еще же хотят организовать работы школы-интерната и колледжа спорта для одаренных в спорте детей, данный вопрос находится на стадии рассмотрения. В своё время не было возможности в школе в п.Тимофеевка тренироваться, потому что, учился во вторую смену после обеда, в период когда были организованы работы различных спортивных секций. Благо частенько свиней в парке гонял, скорость и выносливость нарабатывал. Уже через год после окончания школы, будучи студентом до службы в СА, в 17 лет пробежал 3000 метров за 8 мин. 39 сек. был третьим на спартакиаде профтехобразования СССР. Соответственно было назначено питание от Центрального Совета "Трудовых резервов" 4 рубля 35 копеек в день (1984-1985 годы), беззаботные времена были, учился, тренировался.
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