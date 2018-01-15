NG.kz «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили свидетелей по делу о защите чести и достоинства руководства ФК «Тобол»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31132

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:00 Сегодня в Костанайском городском суде прошло заседание по рассмотрению иска Николая Панина. Сам он на слушание не явился, так как находится на УТС в Турции. За причиненный ему моральный вред истец просит компенсацию в размере 1 млн тенге.

Читать новость



