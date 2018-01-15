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≡ «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили свидетелей по делу о защите чести и достоинства руководства ФК «Тобол»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили свидетелей по делу о защите чести и достоинства руководства ФК «Тобол»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Костанайском городском суде прошло заседание по рассмотрению иска Николая Панина. Сам он на слушание не явился, так как находится на УТС в Турции. За причиненный ему моральный вред истец просит компенсацию в размере 1 млн тенге.
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правп
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 15.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как по мне, судя по результатам дел в клубе, наличие у менеджмента клуба чести и достоинства под большим вопросом

Народный контроль
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 15.01.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Сейчас он испытывает дискомфорт, раздражение и отчаяние.
Шо, Панин в Турции ALARA TOURISM CENTRE KARABURUN MAH. OKURCALAR - ALANYA – TURKEY- сейчас испытывает дискомфорт и отчаяние? Да дай нам бог такой дискомфорт и отчаяние в Турции.

Прикол
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 15.01.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Панин решил таки угомонить шайку? Вряд ли выйдет, слишком много там народу к кормушке присосалось

костанаец
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 16.01.18 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При Панине команда поднялась с 8го на 5 место. Не мешайте ему работать, ребята. Сами тоже попробуйте начать просто трудиться. Делай что должно,как говорится.

Директор Пляжа
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 16.01.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Панин, расшевелил таки осиное гнездо.

001
Re: «Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили...




Отправлено: 16.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возьмите меня работать в ФК Тобол. С детства мечтаю работать в футбольной среде.
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