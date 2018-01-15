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≡ Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской области, 7 - «неживые»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской области, 7 - «неживые»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О развитии сельхозкооперации сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в облакимате докладывал руководитель управления сельского хозяйства Дархан АБДИКАРИМОВ. Он упомянул о том, что планы по открытию СПК область перевыполнила.
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СПК
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 15.01.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего то 40 СПК на всю область. А сколько ассоциированных и неасационированных участников они объединяют? Тогда можно говорить о какой-то занятости на селе, точнее попытке занять чем то. Наверное забыл рассказать о проблемах с созданием СПК. Механизма то нет! Закон О СПК принят и хороший, но механизма его реализации то нет. Сказал бы уж что СПК у нас созданы не на ровном месте, а на базе уже действующих К/Х и т.д., и еще одним из условий его создания является наличие каровников. Мол для вновь начинающих туда дорожка закрыта. Мог бы рассказать о Госпрограмм "Ырыс", что кредитует под 6% об отсрочке по возврату кредита. И для полной реальности надо так и сказать, что практика показала СПК можно как то еще создать на базе уже действующих К/Х. О проблемах с созданием и развитием СПК пару слов, но нет у нас все хорошо! Посмотрим как это хорошо выстрелит через 5 лет когда надо будет возвращать кредиты с процентами.

кустанаец 1
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 15.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развалили совхозы и колхозы , а теперь кооперативы пытаетесь создать, каким местом в 90 годах думали разваливая все ? Народ разъехался с села , теперь руины как после войны . Кто был руководителем в конце 80 и 90 годах республики ? нет желания объясниться за чем это было сделано?

§ сайлау курманов
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2510
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
 Петр Своик:он распустил совхозы и колхозы, чем фактически уничтожил всю производственную часть аграрно-промышленного комплекса. Это было грубейшей ошибкой. Пример Беларуси лишний раз показывает, что этого вполне можно было избежать. Но эта ошибка сыграла на руку Назарбаеву. В лице американцев он предстал реформатором, рыночником.
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гость
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 15.01.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, но думаю что совхозы и колхозы сами по себе не развалились и им в этом сильно помогли. Совхозы находились в гос. собственности. Гос-во поменяло ориентиры на рыночную экономику, но при этом благополучно забыло проориентировать совхозы на эти новые рельсы, так чтобы не было того, что имеем шас. Раз так, то прямая вина государства в этом есть. Следовательно, на развитие села теперь гос-во просто обязано давать без процентные возвратные кредиты. А вместо этого мы видим под 6 % да и еще с условием того что для получения этого кредита надо уже быть к/х или иметь надлежащий коровник. Надо давать селянам просто возвратные кредиты с учетом особенностей содержания, выращивания животных. Также надо продумать обеспечение техникой и рынки сбыта готовой продукции. Село надо вновь создавать и СПК в этом хорошее подспорье, но денег у гос-ва для этого нет. Привыкли дать и выжать сразу. Животноводство это не нефтедобыча и мгновенной отдачи не будет. Кредиты под проценты - это долговечный процесс. В эту отрасль надо вкладывать гос-ву деньги без всяких процентов. Это обязательно окупится.

Хохол
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 15.01.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Раз так, то прямая вина государства в этом есть.

А свою вину признать ни кто не хочет ? Ладно с колхозами и совхозами , продукцию жителей села почему не покупаем ? Российскую пластмасовую сметанку с вечным сроком годности кто покупает ? Кому целыми фурами везут эту дешёвую продукцию из-за бугра ? Люди своим кошельком сами убивают остатки села , предпочитая дешевизну вместо натурального и при этом хватает наглости обвинять государство .

Житель
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 16.01.18 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все цифры дутые,что может быть у нас живое когда чиновники и все кому поручили этот важный момент воры,их никто не наказывает потому что правосудие продажное а контролирующие органы коррумпированные,уверен что всё существует условно,почему в каждом районе не создали,может быть украли деньги которые должны были пойти этим самым фермерам?Фурами везут потому что это политика государства,торгуйте ни кто не заставляет Вас работать физически,вот и торгуют потому что работы нету,с\х упущено и люди которые занимаются этим на селе ни кому не нужны,акимы сидят по 25 лет на одном месте и от него ни пользы ни вреда,зарплата и всё.Вот и результат.

городской
Re: Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской...




Отправлено: 16.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
продукцию жителей села почему не покупаем ?


потому-что сильно жадные, эти жители село.
на себестоимость раза четыре накручивают. сами ешьте.
и что эти "жители села" делают сметану ? в каких условиях?
и что за молоко они могут предложить? в бидончиках?
лучше качественную проверенную российскую по приемлемой цене буду есть.
или нашу заводскую в конце концов.
но никогда у "жителей села " не куплю.
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