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§ NG.kz
Нарушение ПДД: водитель не пропустил пешеходов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стал свидетелем нарушения ПДД в Костанае. Водитель не пропустил женщину с ребенком на пешеходке.
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Бомбила 2
Re: Нарушение ПДД: водитель не пропустил пешеходов




Отправлено: 15.01.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
Сенсация прям, пешеходы не вышли на проезжую часть, так как видят, что гололед и машина не остановится даже если очень захочет, мамочка с ребенком поступила грамотно, а водитель ничего не нарушил. Водитель приславший видео видимо просто в душе активист с нулевой терпимостью похвально главное за собой нужно не забывать следить.

Поддерживаю.Никакого нарушения не и быть не могло.Все участники поступили абсолютно правильно.Автора видео-на пересдачу.

гость
Re: Нарушение ПДД: водитель не пропустил пешеходов




Отправлено: 15.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходный переход не дает преимущества участникам дорожного движения. Это означает, прежде чем наступить на зебру, пешеход обязан посмотреть влево, вправо, убедиться что нет приближающего на опасном расстоянии автомашины и только потом начать передвижение по зебре. Например, гололед и так едешь тихо, перед зеброй снижаешь максимально, видишь рвется пешеход, тормозишь, но машина то всеравно катится потихоньку, а пешеход подходит к зебре и начинает активное движение и не смотрит вообще по сторонам. Особенно ранним утром или вечером, когда видимость ухудшается, имею в виду, освещение и встречка все слепит водилу, и так едешь очень внимательно, но находятся обязательно пешеходы, которые вообще не смотрят в сторону движущейся машины, скользит вот она уже на тормозах, буквально ползет и сигналишь, а им безразлично, даже не посмотрит. Если обернется, то начинает крутить у виска или оскорблять. Все это ерунда, но правда диву даешься, как так пренебрежительно относятся к своей жизни. Разумеется, всегда перед зеброй снижаешь до максимума либо вообще лучше останавливаешься, предполагая, что вот сейчас рванет на зебру в последний момент. Но лучше если бы знали, что это должны делать и водитель и пешеход.

Гость
Нарушение ПДД: водитель не пропустил пешеходов




Отправлено: 15.01.18 - 21:58
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