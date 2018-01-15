гость Re: Нарушение ПДД: водитель не пропустил пешеходов #16







Отправлено: - 21:40 Пешеходный переход не дает преимущества участникам дорожного движения. Это означает, прежде чем наступить на зебру, пешеход обязан посмотреть влево, вправо, убедиться что нет приближающего на опасном расстоянии автомашины и только потом начать передвижение по зебре. Например, гололед и так едешь тихо, перед зеброй снижаешь максимально, видишь рвется пешеход, тормозишь, но машина то всеравно катится потихоньку, а пешеход подходит к зебре и начинает активное движение и не смотрит вообще по сторонам. Особенно ранним утром или вечером, когда видимость ухудшается, имею в виду, освещение и встречка все слепит водилу, и так едешь очень внимательно, но находятся обязательно пешеходы, которые вообще не смотрят в сторону движущейся машины, скользит вот она уже на тормозах, буквально ползет и сигналишь, а им безразлично, даже не посмотрит. Если обернется, то начинает крутить у виска или оскорблять. Все это ерунда, но правда диву даешься, как так пренебрежительно относятся к своей жизни. Разумеется, всегда перед зеброй снижаешь до максимума либо вообще лучше останавливаешься, предполагая, что вот сейчас рванет на зебру в последний момент. Но лучше если бы знали, что это должны делать и водитель и пешеход.