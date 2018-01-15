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≡ Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В ноябре от предприятий-перевозчиков было получено письмо с аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.
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строитель
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Стояли при совдепе и по более! И ничего живём и по сей день! Да и вообще при совдепе творился полный хаус и никто не мог в этом автобусном парке навести порядок. Абонементы стоили 5 копеек но и качество обслуживания было ужасным. Пуговицы приходилось пришивать ежедневно !

При совдепе страна построена. 95% всей инфраструктуры страны у нас в Казахстане совдеп. И будет ещё лет 200. Сейчас ничего. Ну кроме Астаны. Которая рассыпается... Так полный хаос сейчас а не тогда.

* Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Давно ездили? Из города в Зтб - "штукарь" по вызову, не с "бордюра". Из Зтб в город - чуть дешевле, 850.

Недавно,ЗТБ-Март 600 тнг хоть туда хоть обратно,ну а если ещё дороже как вы говорите ,то тогда ведь на автобусе значит тем более выгоднее.
Цитата:
Аноним:
Постойте на остановке минут 25-30, подождите 106-й маршрут при морозе -25 - узнаете!

Нут это нормально,а если тёплые ухоженные автобусы по 100тнг будут через каждые 5 минут ходить ,кто же тогда на такси по 850-1000 будет ездить?

Цитата:
Аноним:
Тему с Зтб лучше вообще не начинайте

Почему? :-)
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* Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
54:
Вы считаете, что это нормально когда в салоне холодно, пахнет соляркой

Я не считаю это нормальным,но как говорится в семье не без урода,у кого то холодно и соляркой воняет ,а кто то свой автобус к новому году украшает.
Цитата:
54:
Если Вам продают гнилую картошку по цене высшего сорта, и говорят не нравится вырастите свою на даче. Как Вам это?

Так всегда было,хочешь сделать хорошо сделай сам.
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Директор Пляжа
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
но и качество обслуживания было ужасным.

А сейчас оно какое? В автобусах появились швейцары? :lol:
Цитата:
Народный контроль:
творился полный хаус и никто не мог в этом автобусном парке навести порядок.

А с этого места по подробнее. В чем он заключался? Автобусы были старые или еще какие непорядки?
Цитата:
Народный контроль:
Пуговицы приходилось пришивать ежедневно !

Это уже времена 90-х. В совдепии, автобусы маршрутные полупустыми ходили. А на работу людей служебные возили.
Что то с памятью твоею стало. :lol:

Хохол
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строитель:
При совдепе страна построена. 95% всей инфраструктуры страны у нас в Казахстане совдеп. И будет ещё лет 200.

Да ну ? Те же автобусы , добиваем буржуйские . Спасибо немчуре , после развала СССР оттуда гнали автопром , пусть и б.у но сделанный людьми и для людей . Хоть ненадолго почувствовали себя людьми , когда после Пазов , Луазов и Газов пересели на Мерседесы , Маны и Вольво . Когда в автобус не залазишь , как в какую то подводную лодку в узкую дверь и по ступенькам , а входишь не спотыкаясь как в офис .

§ Медный
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1634
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.01.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
В Алматы проезд 80 тг

будем честными - 160 тг (памяти нишиша нет уже :lol: )
по карточке онай - 80 тг
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§ Сыкымы
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 15.01.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как, солярка ведь имеет свойство кончаться

А так! Солярка ещё имеет свойство переливаться из бака автобуса в личную канистру водителя, при отсутствии системы контроля за расходом топлива. Свойство это известно ещё с советских времен.
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§ Сыкымы
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 15.01.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Пуговицы приходилось пришивать ежедневно !

Вот не надо сказки рассказывать! Пуговицы приходилось пришивать ПОСЛЕ развала автопарка, когда по маршрутам стали ездить убогие частные ПАЗы и КАВЗы. В совдеповские ЛАЗы и ЛиАЗы все помещались без проблем.
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Бывалый
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
В совдеповские ЛАЗы и ЛиАЗы все помещались без проблем.

Ага.
Особенно на 13 маршруте в часы пик ))))))))

§ yudjin
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5026
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.01.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Да и вообще при совдепе творился полный хаус

ой бай, страдалица ты наша... тебя канонизировать может вместе с автобусниками нашими?
то её в очередях за сапогами били не добили, то в автобусе тискали, аж пуговицы отскакивали... х...во пришивала рукодельница, вчкбаева.

А журналистам надо эту тему развивать. Помнится, акимат заявлял об очередном тендер-шмендере в начале 2018 с пересмотром маршрутов и правил перевозок. Делается ли хоть что-то в этом направлении или компетентности спесиалистов, которые перевозят свой зад на купленных за народные деньги дорогих авто, хватает только на необоснованное повышение тарифа? А где, кстати, антимонопольщики? или всё шито-крыто уже?
Надо требовать от отдела "Живите Как Хотите" публичных слушаний, опубликования обоснования увеличения, публичного размещения в сми правил и ОБЯЗАННОСТЕЙ перевозчиков, включая санитарные требования и график движения каждого маршрута. Наконец, подумать о цивилизованной оплате и системе абонементов.
Можно открыть в НГ рубрику "Доска позора перевозчиков", где люди, на 100% выполняющие свои обязанности по оплате, будут размещать факты халатного исполнения услуг перевозчиков... вот тогда они начнут думать о своём лице...
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* Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


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Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо требовать от отдела "Живите Как Хотите" публичных слушаний, опубликования обоснования увеличения, публичного размещения в сми правил и ОБЯЗАННОСТЕЙ перевозчиков, включая санитарные требования и график движения каждого маршрута. Наконец, подумать о цивилизованной оплате и системе абонементов.

Как всё сложно то.У них у автобусников конкурентов нет,может в этом проблема?
Маршрут выкупил,ценник утвердил и всё катаешься как хочешь,какие там санитарные правила и график,куда вы денетесь всё равно поедете.
Может в качестве эксперимента объявить всем желающим ИП пусть катают на своих бусиках по маршрутам,дешевле вряд ли будет ,но зато может быстрее и комфортнее ,заодно и автобусы призадумаются над санитарными правилами,ну и проблема с графиком сама собой решится.
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* Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Можно открыть в НГ рубрику "Доска позора перевозчиков", где люди, на 100% выполняющие свои обязанности по оплате, будут размещать факты халатного исполнения услуг перевозчиков... вот тогда они начнут думать о своём лице...

Да есть уже группы с отзывами и ВК и в инсте,чё толку если кто то сходил в кафе и его невкусно накормили или обслужили,то отрицательный пост о таком заведении имеет какое то воздействие на хозяев,всё таки можно клиентов потерять,а что толку фотографировать водителей которые не укладываются в график или у которых в салоне холодно и воняет соляркой,ну куда вы денетесь вечером напишите ,а утром всё равно сядете в грязный вонючий автобус и поедете,альтернативы то нет.
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коматозник
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Ага.
Особенно на 13 маршруте в часы пик ))))))))

ЕЕ, не вводи в заблуждение, ездили мы в студентах кажый день от спортзала до схи,в основном на маршруте стояли Икарусы.И гармошек много было.

Хохол
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А где, кстати, антимонопольщики? или всё шито-крыто уже?

Если ты являешься монополистом , и тебе треба повысить цену и тариф за свои услуги в результате изменения внешних факторов (соляра прыгнула) , то на твою обоснованную просьбу антимонопольщики должны пойти на встречу , на основании здравого смысла .

Гость
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае




Отправлено: 15.01.18 - 22:01
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