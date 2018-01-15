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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тоже был в Америке, тоже на такси с бамбилой, без счетчика.

А я этому буряцкому директору верю . И то что он истопником работает , и то что в Болгарии был . Родня там у него наверное , тётка какая то (по матери) . По бедноте ток в Болгарию к родне можно съездить . Были б деньги , пляжный истопник хвастался бы что отдыхал на Майями или на худой конец в Турции . А он честно сказал , что гол как сокол (несмотря что ума палата) , и поэтому денег хватило съездить ток в Болгарию .

турист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
отдыхал на Майями


рассмешил. это не остров. к твоему сведению. это город.
на Париже еще бы в придачу написал.
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