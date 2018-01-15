Цитата: 112:

Я тоже был в Америке, тоже на такси с бамбилой, без счетчика.

А я этому буряцкому директору верю . И то что он истопником работает , и то что в Болгарии был . Родня там у него наверное , тётка какая то (по матери) . По бедноте ток в Болгарию к родне можно съездить . Были б деньги , пляжный истопник хвастался бы что отдыхал на Майями или на худой конец в Турции . А он честно сказал , что гол как сокол (несмотря что ума палата) , и поэтому денег хватило съездить ток в Болгарию .