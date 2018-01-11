Цитата: Досталось в «Эре независимости» и бывшему руководству СССР, которое, вывозя из Казахстана 90% производимой продукции, в то же время упрекало казахстанцев в иждивенчестве. Хотя только за 40 лет, предшествующих независимости Казахстана, не без помощи союзного бюджета в нашей стране построили десятки новых городов, сотни предприятий, тысячи километров асфальтированных дорог. По сути, создана база, которая сейчас используется для дальнейшего развития Казахстана.

А что не так ? Без Республик в своём составе , Москва финансово не потянула бы и гонку вооружений , огромную армию , содержание закрытых и военных городов , огромный ВПК , космические программы и прочие затраты , направленные исключительно на военные цели . После развала СССР ведь видно , что те траты и усилия в бодании со всем миром были нужны только Москве . Отделившиеся Республики выйдя из под контроля Кремля и став независимыми государствами теперь живут и без ядерных бомб и без огромной армии , и ни кто почему то не нападает (почти , если не замечать Украину) . Так что наверное половина того что выращивалось , выкапывалось и вывозилось из Казахстана и других союзных Республик в виде сырья и ресурсов , можно считать бездарным и бессмысленным выкачиванием богатств страны .