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§ NG.kz
Пришло время собирать камни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», растиражированную в первых числах 2018 года, уже окрестили «энциклопедией нравственных ориентиров» и предлагают сделать настольной книгой для казахстанской молодежи.
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Марк Стаканыч
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 11.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», растиражированную в первых числах 2018 года, уже окрестили «энциклопедией нравственных ориентиров» и предлагают сделать настольной книгой для казахстанской молодежи.

Вот интересные у нас чиновники,умные, а туркменские грабли не видят.

§ drakon
Re: Пришло время собирать камни
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13077
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были и в мои годы - настольные книги.
Малая земля и Целина - кажется.
Даже мы их на гос.экзаменах,
по Истории КПСС - сдавали.
Приходилось - читать... :lol: :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Пришло время собирать камни
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2510
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на российской эстраде борисовна , филя и настоящий блондин настолько засели в печенках простых граждан , что те потребовали на новый год вообще их на эфир не пустить, тут примадонна все равно не удержалась от соблазна и все равно выпустила клип с песней -я летала , последний оказался дешевым плагиатом от песни саруханова ,пишут что конфуз специально устроили из ей приближенных кругов , видимо окружение тоже уже еле переносит сие персону. Тут намедни знакомую чиновницу просят прочитать доклад к обсуждению последнего послания , что та прибежала ко мне помочь в написании этого доклада , я рекомендовал открыть ноут и скопировать коменты простых граждан и выдать их от себя .кажется чиновница не на шутку обиделась
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Читатель 1
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 12.01.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#3 - хаха)) (совет чиновнице). Вспомнил "красный уголок" в ссср

ЮКА
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 12.01.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" распустил совхозы и колхозы, чем фактически уничтожил всю производственную часть аграрно-промышленного комплекса."
" А сам правит уже 30 лет."
" Тот, кто у власти, всегда прав. ... где царь был всегда хороший, а бояре плохие. Это - Светило, а Солнце ошибок не совершает."

миллион раз поддерживаю комментаторов.

Кустанаец 2
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 13.01.18 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рухнама в казахстанском варианте. А интересно в кино нибудь сохранились произведения "всех времен и народов" Малая Земля, Целина, Возрождение. ...?Ну это так...к слову!

Хохол
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 14.01.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Досталось в «Эре независимости» и бывшему руководству СССР, которое, вывозя из Казахстана 90% производимой продукции, в то же время упрекало казахстанцев в иждивенчестве. Хотя только за 40 лет, предшествующих независимости Казахстана, не без помощи союзного бюджета в нашей стране построили десятки новых городов, сотни предприятий, тысячи километров асфальтированных дорог. По сути, создана база, которая сейчас используется для дальнейшего развития Казахстана.

А что не так ? Без Республик в своём составе , Москва финансово не потянула бы и гонку вооружений , огромную армию , содержание закрытых и военных городов , огромный ВПК , космические программы и прочие затраты , направленные исключительно на военные цели . После развала СССР ведь видно , что те траты и усилия в бодании со всем миром были нужны только Москве . Отделившиеся Республики выйдя из под контроля Кремля и став независимыми государствами теперь живут и без ядерных бомб и без огромной армии , и ни кто почему то не нападает (почти , если не замечать Украину) . Так что наверное половина того что выращивалось , выкапывалось и вывозилось из Казахстана и других союзных Республик в виде сырья и ресурсов , можно считать бездарным и бессмысленным выкачиванием богатств страны .

Угловатин
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 06:41
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

А зачем нападать и завоевывать военными действиями, когда это можно сделать экономически. Что в принципе и произошло со всеми бывшими республиками. Промышленность и с\х развалена. Ресурсы народу не принадлежат и еще бездарней, и безалаберней выкачиваются. Разве не так?

Хохол
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Промышленность и с\х развалена. Ресурсы народу не принадлежат и еще бездарней, и безалаберней выкачиваются. Разве не так?

Ты про Россию ? Ну так это , это её личное дело стало . Согласен что теперь она в одиночестве бездарно и безалаберно выкачивает свои ресурсы на бодание со всеми . Всё таки это честнее и правильнее , нежели когда она бодалась во времена СССР со всем миром , от имени и за счёт всех Республик в своём составе .

бабай
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 20:12
Комментарий удален модератором.

москаль
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешной чувак этот хохол.
на роль 112 перетендует.
но шут при дворе всегда только один.
в запасных сиди. или в передвижное шапито устройся.
в хохолское.

Директор Пляжа
Re: Пришло время собирать камни




Отправлено: 15.01.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ты про Россию ?

Тогда уж скорей про Украину.
Не получается у тебя переводить стрелы. Уж очень это дешево выглядит. На уровне шумеров копавших море.
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