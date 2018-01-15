Цитата: Аноним:

Давно ездили? Из города в Зтб - "штукарь" по вызову, не с "бордюра". Из Зтб в город - чуть дешевле, 850.

Недавно,ЗТБ-Март 600 тнг хоть туда хоть обратно,ну а если ещё дороже как вы говорите ,то тогда ведь на автобусе значит тем более выгоднее.

Цитата: Аноним:

Постойте на остановке минут 25-30, подождите 106-й маршрут при морозе -25 - узнаете!

Нут это нормально,а если тёплые ухоженные автобусы по 100тнг будут через каждые 5 минут ходить ,кто же тогда на такси по 850-1000 будет ездить?



Цитата: Аноним:

Тему с Зтб лучше вообще не начинайте

Почему?