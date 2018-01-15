гость Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,... #51







Отправлено: - 20:23 Посмотрите внимательнее, многие бизнес помещения давно уже перешли на батареи. За городом где нет подвода электричества тоже все на батарейках. В городе растет число частных домов с батарейками. Лет 10 как особняк отапливается на батарейке+все бытовой на нем. Проблем никаких. Только вот, однажды рекомендуя как бы по позже государство не придумало ограничения или налоги за них. Если все и дальше так пойдет, тогда вряд ли кто то захочет платить больше поставщикам электроэнергии.