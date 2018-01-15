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≡ Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области. О возможности использовать энергию солнца фермерам рассказали их дети, побывавшие на ЭКСПО. Новшество используют уже 15 хозяйств.
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Народный контроль
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 18:37
Комментарий удален модератором.

Нурлан
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 19:04
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1634
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.01.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

извини, порой страдаю идеализмом :lol: :lol: :lol:
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§ saba
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 15.01.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда выступал против альтернативной эл\энергии, но это, как раз тот случай, где она уместна. А Нурлыкун, не Нурлыкун, какая разница, если есть возможность пожить хотя бы с элементарными удобствами, тем, чем вы пользуетесь каждый день и даже не задумываетесь, о том ,что их может не быть.
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§ Валентин
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.01.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Всегда выступал против альтернативной эл\энергии, но это, как раз тот случай, где она уместна.


А как там 70 мега-осветительных опор под Лисаковском, кстати? Работают, не в курсе? :)
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§ saba
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 15.01.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно, даже не интересно. Я вообще ушел из этой сферы, надоело дилетантство
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гость
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите внимательнее, многие бизнес помещения давно уже перешли на батареи. За городом где нет подвода электричества тоже все на батарейках. В городе растет число частных домов с батарейками. Лет 10 как особняк отапливается на батарейке+все бытовой на нем. Проблем никаких. Только вот, однажды рекомендуя как бы по позже государство не придумало ограничения или налоги за них. Если все и дальше так пойдет, тогда вряд ли кто то захочет платить больше поставщикам электроэнергии.

Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
полчаса работы потребуют часа 2 зарядки аккумулятора

То есть ты считаешь что электродвигатель всегда при работе потребляет чётко свою паспортную мощность? ))))))))
Да ты силён в технике! Неимоверно силён! )))))))
Цитата:
Валентин:
как правильно это делается? :)

Что как правильно делается?
Ты с чем не согласен то?
С давно всем кроме тебя известными процессами износа в двс?

капец капецкий
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Рудном, по ул.Сандригайло...остановка "7 микрорайон" там на частном доме, уже много лет стоит такая штука...человек и без ЭКСПО это сделал...за много лет, до оного...

* Добринцофф
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Если все и дальше так пойдет, тогда вряд ли кто то захочет платить больше поставщикам электроэнергии.

Сказки не рассказывайте,солнечные батареи актуальны где нибудь в степи куда невозможно протянуть электричество,в остальных случаях дешевле и надёжней питаться со столба,платить 2000-3000 в месяц и забыть про все эти панели аккумуляторы,инверторы и прочее.
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* Добринцофф
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Лет 10 как особняк отапливается на батарейке+все бытовой на нем.

тут вы немного перегнули,надо было написать с июля месяца и всё благодаря ЭКСПО :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 15.01.2018 - 21:04]
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§ saba
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 15.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Он наверное из Европы
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Он наверное из Европы

Это вряд ли. У нас они к сети подключены и за выработку копеечки текут. Никто ими не топит. Есть похожие элементы, но с шлангами, где вода нагревается и можно экономить таким образом на нагреве воды (газ или эл. энергию). Разве что на даче. да там лично у меня стоит 100 ватная панель и два аккумулятора по 55 ампер часов. Хватает на освещение, холодильник, телевизор... Для остального генератор бензиновый. :lol:

[Исправлено: elektron, 15.01.2018 - 16:10]
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