/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области. О возможности использовать энергию солнца фермерам рассказали их дети, побывавшие на ЭКСПО. Новшество используют уже 15 хозяйств.
Читать новость

* Victor Yang
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10164
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Идею использовать энергию солнца Азамату подсказал его брат, посетивший ЭКСПО

Цитата:
"Раньше мотор нужно было постоянно заводить, чтобы в доме был свет. А такие генераторы больше года не держались, постоянно ломались.

Нурлыкун какой-то, чесслово! Как можно сравнивать надёжность, если ещё года не прошло? И это ещё аккумуляторные батареи не меняли.
Картинку нашёл:
%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B-300x168.jpg

[Исправлено: Victor Yang, 15.01.2018 - 09:46]
Профайл

§ лимон
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не зря ЭКСПО прошло - тургайские фермеры узнали о солнечных батареях :lol:
Профайл

001
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти батарей уже больше полвека назад придумали, причем тут Экспо. Что за пыль в глаза от НГ (или от кого там...).

§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
урлыкун какой-то, чесслово! Как можно сравнивать надёжность, если ещё года не прошло?

Так и есть. А вот "скажут гоп, когда перепрыгнут"? Конечно же нет, никто не скажет, что Цитата:
После выставки ЭКСПО солнечные батареи демонтированы уже в 15 хозяйствах Костанайской области

Зато есть очередной повод превознести значимость ЭКСПО. А то до него никто и не слыхивал о солнечных батареях из Китая
Профайл

§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел ради интереса стоимость автономной солнечной электростанции на 2 кВт (это, имхо, минимум для хозяйства), а она около миллиона тенге. Бензогенератор той же мощности в 10 раз дешевле! Богатенькие работники на селе. Кто тут говорил, что жизнь на селе экономически тяжелая?

[Исправлено: Мишаня, 15.01.2018 - 08:40]
Профайл

zass
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 09:46
Комментарий удален модератором.

Гость
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества




Отправлено: 15.01.18 - 09:56
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 2
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх