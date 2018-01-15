Цитата: Victor Yang:

урлыкун какой-то, чесслово! Как можно сравнивать надёжность, если ещё года не прошло?

Так и есть. А вот "скажут гоп, когда перепрыгнут"? Конечно же нет, никто не скажет, что Цитата: После выставки ЭКСПО солнечные батареи демонтированы уже в 15 хозяйствах Костанайской области

Зато есть очередной повод превознести значимость ЭКСПО. А то до него никто и не слыхивал о солнечных батареях из Китая