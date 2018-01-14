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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:57
Комментарий удален модератором.
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.01.18 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Дядя, окстися и встань с колен.
Не плакай, не истери.
Еще на одном воре шапка вспыхнула, как ему указали правду жизни.
Ты обрати внимание 112, мне до тебя всегда по барабану, пока ты не начинаешь лукавить и лицемерить, при этом сам цепляясь ко мне постоянно. Уже и у Дракона по ныть успел. Хотя я там тебя вообще всегда стороной обходил. Устроил и у него разборки. Гыы ))
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