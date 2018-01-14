Директор Пляжа Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9467







Отправлено: - 04:27 Цитата: 112:



Дядя, окстися и встань с колен.

Не плакай, не истери.

Еще на одном воре шапка вспыхнула, как ему указали правду жизни.

Ты обрати внимание 112, мне до тебя всегда по барабану, пока ты не начинаешь лукавить и лицемерить, при этом сам цепляясь ко мне постоянно. Уже и у Дракона по ныть успел. Хотя я там тебя вообще всегда стороной обходил. Устроил и у него разборки. Гыы ))