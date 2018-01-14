112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10097





(Пользователи) Сообщений: 8745

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:41 Кстати для тех кто в танке..

То бишь гоняется за мной..

Я потому тут и не пишусь практически, чтобы вы, коллеги по цеху, не устраивали тут очередные сплетни, оскорбления и разборки..

Тут то вас практически пропускают, чего не скажешь о других ветках, где злые модераторы особо бдят за этим делом..

А вы этим и пользуетесь и начинаете, сперва с намеков, потом открыто просто гадить..

Еще раз, не нужно завидовать что кто то как дракоша и я, или я и Алиса, не оскорбляет друг друга, тем более у нас есть например некоторые расхождения по темам, но оттого мы не становимся в личном плане врагами и тем более не гоняемся друг за другом по всему тырнету..

Тема есть тема, и она никоим образом не должна переходить на сугубо личностные отношения, и тем более оскорбления..

Так считаю..