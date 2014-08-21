/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первые поселенцы - кем они были?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Первые поселенцы - кем они были?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.14 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малоизвестные страницы из 135-летней истории Костаная. В октябре 1868 года было утверждено «Временное положение об управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства».
Читать статью

Арман Козыбаев
Re: Первые поселенцы - кем они были?




Отправлено: 27.08.14 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле в нашем архиве хранятся не такие уж "древние" документы. В прошлом году областной архив отмечал свое 90-летие. Из дореволюционных документов в основном как раз представлены метрические книги православных церквей. Документов по переселенцам почти нет. Что касается казахского населения. Встречаются посемейные списки за двадцатые годы. Я набирал и размещал в инете списки аулов Чубарской волости и ряда других. Также есть фонд землеустроителей, которые в преддверии коллективизации проводили свои работы, в них также включалось перепись всего населения. Там часто фигурируют такие данные, как с какого времени пользуются землей, а по переселенцам когда и откуда прибыли

TAN
Re: Первые поселенцы - кем они были?




Отправлено: 15.01.18 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый час. Я занимаюсь поиском генеалогических данных. Живу далеко. Подскажите, пожалуйста, как можно поискать интересующую меня информацию про родных?
Мои фамилии Суховы, Глотовы , в 1918г. Максим Глотов был гласным Думы, Толстые.
Знаю, что остались потомки, живущие в Костанае, но связь с ними потеряна.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх