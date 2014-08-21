Арман Козыбаев Re: Первые поселенцы - кем они были? #15







Отправлено: - 21:44 На самом деле в нашем архиве хранятся не такие уж "древние" документы. В прошлом году областной архив отмечал свое 90-летие. Из дореволюционных документов в основном как раз представлены метрические книги православных церквей. Документов по переселенцам почти нет. Что касается казахского населения. Встречаются посемейные списки за двадцатые годы. Я набирал и размещал в инете списки аулов Чубарской волости и ряда других. Также есть фонд землеустроителей, которые в преддверии коллективизации проводили свои работы, в них также включалось перепись всего населения. Там часто фигурируют такие данные, как с какого времени пользуются землей, а по переселенцам когда и откуда прибыли