/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента Нурсултана Назарбаеву народу Казахстана, которое на этот раз посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции. Ознакомились ли вы с этим программным документом?
Результаты опроса

Трубогиб
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год народ посылают.

Народный контроль
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А соседи как посылают! Нам ещё учится и учится как завещал Великий Ленин!

Трубогиб
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 11:44
Комментарий удален модератором.

KCT
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 16:07
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы..
Нас учат честной жизни воры,
А благородству подлецы

Кст
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 12.01.18 - 20:54
Комментарий удален модератором.

))
Re: 10 января СМИ опубликовали очередное Послание президента...




Отправлено: 14.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы..
Нас учат честной жизни воры,
А благородству подлецы

часто так и происходит...
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 2
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх