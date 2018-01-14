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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
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|Отправлено: 14.01.18 - 13:49
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|IMHO (по моему скромному мнению), вся суть современного момента давно "выстрадана" и пройдена. Сцена из фильма Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой", когда бандит ангельские глазки приходит на ферму отставного солдата Стивенса.
"Когда мне платят, я всегда выполняю работу."
Хозяин оружейного магазина. Двадцать долларов. (Туко направляет на оружейника револьвер) Пятьдесят долларов. (Туко взводит курок) Двести долларов... это всё, что у меня есть.
Деньги и Сила. Сила ушла очень глубоко и низко сейчас. Что еще Она вернет из глубин? Никто не знает, поэтому все сейчас живут одним днем.) Но по итогу - опять всё будет хорошо.)
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