112 Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях... #6





(Пользователи) Сообщений: 8745

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:44 Цитата: патимат:

Господи...достачно тебя одного!

да уш...

Но ты же сказал что я халявщик, а это означает что у меня нет огромного числа этих палочек?

И потому нет и туберкулеза.

Как, как ты можешь менять мнение ровно на 180 градусов?

Ах да, 180, это типа противоположно..

Да уш..

Вот тебе и патиматики..

Раньше то были математики, сейчас патиматики..