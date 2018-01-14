/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях неполучения бесплатных лекарств		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях неполучения бесплатных лекарств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многочисленные жалобы на невозможность получить лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заставили Минздрав начать мониторинг лекарственного обеспечения во всех регионах страны.
Читать новость

§ 112
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бесплатно махнуть куда нибудь, в туберкулезный курортик или санаторий, а меня уже давно сняли с туберкулезного диспансера с учета..
Можно на них пожаловаться?
Профайл

андрей
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...




Отправлено: 14.01.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может за них ещё и работать ,что бы в обще они не напрягались . О.....ть.. это даже не знают что у них творится ????

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2018 - 18:27]

патимат
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...




Отправлено: 14.01.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотел бесплатно махнуть куда нибудь, в туберкулезный курортик или санаторий

да уш...дофига таких любителей халявы, типа тебя.
сиди дома - учи пдд!

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2018 - 19:16]

§ 112
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патимат:
да уш...дофига таких любителей халявы, ти

Хм..
Вокруг тебя одни туберкулезники с палочками Коха бегают?
Профайл

патимат
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...




Отправлено: 14.01.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Вокруг тебя одни туберкулезники с палочками Коха бегают?

Господи...достачно тебя одного!
да уш...

§ 112
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патимат:
Господи...достачно тебя одного!
да уш...

Но ты же сказал что я халявщик, а это означает что у меня нет огромного числа этих палочек?
И потому нет и туберкулеза.
Как, как ты можешь менять мнение ровно на 180 градусов?
Ах да, 180, это типа противоположно..
Да уш..
Вот тебе и патиматики..
Раньше то были математики, сейчас патиматики..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 0
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх