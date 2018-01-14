pandit Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 275

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Ну да, ну да... Не моё:



"Старый еврей продает на базаре арбузы под табличкой "Один арбуз — 3 рубля. Три арбуза — 10 рублей".

Подходит мужик и покупает арбуз за три рубля, потом еще один арбуз по три рубля, потом еще один арбуз по три рубля. И на прощанье радостно говорит Рабиновичу:

— Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь ты торговать!

Старик смотрит ему вслед:

— Вот так всегда: берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции."



Так навроде цукерман еще не старый?