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≡ Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и рекламных постов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и рекламных постов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цукерберг разместил пост на своей странице, в котором рассказал, что в новостной ленте Facebook уменьшится количество рекламных сообщений, постов СМИ и различных компаний. Как объяснил основатель социальной сети, это позволит пользователю видеть сообщения от родных и близких.
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§ pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IMHO (по моему скромному мнению), вся суть современного момента давно "выстрадана" и пройдена. Сцена из фильма Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой", когда бандит ангельские глазки приходит на ферму отставного солдата Стивенса.

"Когда мне платят, я всегда выполняю работу."
Хозяин оружейного магазина. Двадцать долларов. (Туко направляет на оружейника револьвер) Пятьдесят долларов. (Туко взводит курок) Двести долларов... это всё, что у меня есть.

Деньги и Сила. Сила ушла очень глубоко и низко сейчас. Что еще Она вернет из глубин? Никто не знает, поэтому все сейчас живут одним днем.) Но по итогу - опять всё будет хорошо.)
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§ 112
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вот если бы он мозгов добавил профессионалам Ютьюба и Фейсбука, другое дело..
Но такие ведь миллиардеру человечеки нужны..
Армия профессионалов, которым впариваешь как зомби только нужные ему товары и те охотно туда бегут и еще охотнее там размножаются..
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§ pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IMHO этот Цукерберг как Илон Маск, или наш В.Розинов. Пока не пришел кто то круче чем он - он на слуху, а как только потерял нюх - пиши пропало. Битки вытесняют цукеров, они дают людям иллюзию, как незабвенный МММ.)
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§ 112
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
или наш В.Ро

Нет к сожалению..
Наш Р, своего рода голландец Шульц эпохи становления Америки 30х..
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§ pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен. "Голландцы" они вообще молодцы, у них хороший нюх. Как в зарисовках про джунгли и прерии.. Отличная аналогия - бизоны, луговые собачки, койоты, слабо орошенные территории...
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§ Volonter
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 14.01.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цукербергу за это решение надо отдать должное - он прекрасно знал, что это вроде как благое намерение будет стоить ему немалых денег! Тут не дописали, что после этого заявления его акции упали почти на 5% и он моментально лишился около 3-х миллиардов долларов, насколько я знаю
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§ pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, ну да... Не моё:

"Старый еврей продает на базаре арбузы под табличкой "Один арбуз — 3 рубля. Три арбуза — 10 рублей".
Подходит мужик и покупает арбуз за три рубля, потом еще один арбуз по три рубля, потом еще один арбуз по три рубля. И на прощанье радостно говорит Рабиновичу:
— Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь ты торговать!
Старик смотрит ему вслед:
— Вот так всегда: берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции."

Так навроде цукерман еще не старый?
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