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§ NG.kz
Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Костанайскую область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области побывал помощник Почетного консула РК в Нидерландах Марсель Мари Антони, который в ходе встречи с заместителем акима области Мейржаном Мырзалиевым обсудил вопросы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества между сторонами.

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правп
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в денисов.районе голландский инвестор с помпой построил хпп из турецкого оборудования и тихо продал его китайскому инвестору

Мордор
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как у нас поступают с инвесторами ,всплыло в скандале с молдаванами. Да и заварушка одного известного брата и газпрома у всех на слуху

§ КГСПС
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
масло можно экспортировать в соседние государства, в частности в Китай и Россию,/// А почему не в Нидерланды?
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100
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае."

Я уже сбился со счёта, сколько таких заводов было "открыто" у нас в области. Или они все так и остались на бумаге, кто знает?

§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голландия великая страна, с великой культурой и прагматизмом..
Нам есть чему у них поучиться..
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шанхай уральская
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голландия великая страна, с великой культурой и прагматизмом..
Нам есть чему у них поучиться..
Марик я живу рядом с Нидерландами приезжай отвезу тебя туда поучишься великой культуре и прогматизму. Тамже и трубку мира с тобой выкурим, можно и в Амстердам махнуть посмотрим Ван Гога или музей восковых фигур мадам Кюсо и наконец махнём на улицу красных фонорей .

§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Марик я живу рядом с Нидерландами приезжай отвезу тебя туда поучишься великой культуре и прогматизму

Ну вот видишь..
В тебе же нет каких то там элементарных животных инстинктов, как например сегодня вкусно поесть, завтра раздобыть деньжат, дать кому то взятку за нарушение пдд?
После этого еще выпить и потом, потом заняться секасом, потому что пока суженная добрая, ведь ты сегодня ее накормил, а завтра?
Завтра сковоротка по лбу и никакого секаса, если не принесешь в дом пропитание?
У тебя таких проблем там нет, все идет спокойно и размеренно, и секас есть в любом случае, ведь жена всегда сытая и довольная..
Можно занятся культурой, музеями, сходить на кино с голландскими Великими актерами, на Рутгера Хавера или Фамке Ясную..
Посмотреть фильмы великого режиссера Голландии Пола Верховена, будь то Шоугелз либо Основной Инстинкт..
Позаниматься собой наконец, следить за своим здоровьем, красотой, фигурой..
И главное время на все есть..
Вот что такое Голландия..
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§ drakon
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае.

Ничего - не понимаю. Сырьё,подсолнухи,рапс - где брать
будете? Из Голландии - завозить?
Понял. Голландцы,Долляры - завезут. А вы "распилите"... :-o

[Исправлено: drakon, 14.01.2018 - 20:36]
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Директор Пляжа
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Позаниматься собой наконец

ну так чемоданвокзал - чего ноешь?
хотя я понял, тебе нравится сковородкой по лбу больше
садомазохист вообщем, не даром ты эту тему тут постоянно муссируешь.

Хохол
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 20:52
Комментарий удален модератором.

§ pandit
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините что вмешиваюсь с двумя своими высшими.( А можно статистику глянуть KZ и NL - интересуют поставки КРС. Сколь заплачено денег, сколь приехало, кто отправлял и отбирал, идентифицировал, принимал, брал анализы, ставил на карантин, отчитывался по нашим бюджетным деньгам (вкупе с присоседившимися БВУ), кто реально получил этих коров, сколько их СЕЙЧАС осталось, каков приплод - КАКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ? Кто ответит? Кто начал новые переговоры, не подбив итоги для РК? ФИО в студию, это возможно? Кто оплатил командировочные им? За этих новых инвесторов страна Голландия отвечает - чем? Или с той стороны частный бизнес оплачивает наши государственные вложения в который раз?
ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ......
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§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
кто реально получил этих коров, сколько их СЕЙЧАС осталось, каков приплод - КАКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ? Кто ответит

Ну езжай в Коржункуль, Чандак, Викторовку, по моему в Щеминовке когда был, там есть.
Пообщайся со специалистами..
В Коржункуле бычков телят по 50 продавали тысяч, сколько то дней им там, осеменяют вручную, спецы учатся в США..
У меня знакомая магистратуру так окончила, за счет предпринимателей этих..
Коровы по моему в Чандаке крутятся, в Викторовке дойка уже не такая..
В Нагорном тоже есть, но там не был еще около фермы.
Внутрь не каждого пустят..
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§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учеба скорее за счет государства, там гранды какие то выдаются или что то вроде этого, на бесплатную стажировку..
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§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живешь в какой то дивной приемной семье на время..
Подселяют там как то в семьи..
Я бы какую нибудь голландку тоже приютил бы..
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