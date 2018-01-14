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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За мной гоняешься по всему форуму, прав Хохол, который подметил это и наверно не он один удивленно смотрит на тебя, который уже и в Деревеньку прибежал ради меня, намекать что то, устраивпть профанации..
Зачем?
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати для тех кто в танке..
То бишь гоняется за мной..
Я потому тут и не пишусь практически, чтобы вы, коллеги по цеху, не устраивали тут очередные сплетни, оскорбления и разборки..
Тут то вас практически пропускают, чего не скажешь о других ветках, где злые модераторы особо бдят за этим делом..
А вы этим и пользуетесь и начинаете, сперва с намеков, потом открыто просто гадить..
Еще раз, не нужно завидовать что кто то как дракоша и я, или я и Алиса, не оскорбляет друг друга, тем более у нас есть например некоторые расхождения по темам, но оттого мы не становимся в личном плане врагами и тем более не гоняемся друг за другом по всему тырнету..
Тема есть тема, и она никоим образом не должна переходить на сугубо личностные отношения, и тем более оскорбления..
Так считаю..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так считаю..

Я тоже так - считаю и буду удалять... :-o :-o :-o
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 22:17
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже так - считаю и буду удалять..

себя , нада наченать с себя, прими крысиного йаду и уйди с казакстанского независимого сайта. оккупант :-x :-x :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пощёл я смотреть Галкина,передачу "Лучше всех"... :lol:
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Страница 674 из 674«1...672673674
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