Цитата: шанхай уральская:

Марик я живу рядом с Нидерландами приезжай отвезу тебя туда поучишься великой культуре и прогматизму

Ну вот видишь..

В тебе же нет каких то там элементарных животных инстинктов, как например сегодня вкусно поесть, завтра раздобыть деньжат, дать кому то взятку за нарушение пдд?

После этого еще выпить и потом, потом заняться секасом, потому что пока суженная добрая, ведь ты сегодня ее накормил, а завтра?

Завтра сковоротка по лбу и никакого секаса, если не принесешь в дом пропитание?

У тебя таких проблем там нет, все идет спокойно и размеренно, и секас есть в любом случае, ведь жена всегда сытая и довольная..

Можно занятся культурой, музеями, сходить на кино с голландскими Великими актерами, на Рутгера Хавера или Фамке Ясную..

Посмотреть фильмы великого режиссера Голландии Пола Верховена, будь то Шоугелз либо Основной Инстинкт..

Позаниматься собой наконец, следить за своим здоровьем, красотой, фигурой..

И главное время на все есть..

Вот что такое Голландия..