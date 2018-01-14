112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10095





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:08 Цитата: Директор Пляжа:

Отправлено: 14.01.18 - 20:35

по ходу про подхалима была речь))

И?

Тебе интересны сплетни кто кого и как обозвал?

Тебе снова или опять хочется по сплетничать ни о чем?

Ну и дальше твои действия?

Как то удовлетворился там или получил что то?

Думаю Деревеньку не для этого дракоша создал, чтобы ты тут троллил и сплетничал..