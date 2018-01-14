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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 673 из 674«1...671672673674»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас Прощание со старым годом не устраивают вроде?

Ты,Марик,как всегда - прав.Цитата:
112:
Когда делают итоги года?

Это как понять.Собирают людей в церкви
и рассказывают- сколько надоили от каждой
коровы молока чтоли? А кому это надо?...
:lol: :lol: :oops:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это как понять.Собирают людей в церкви

Да вроде это не церковный праздник, а наш старый Советский.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да вроде это не церковный праздник, а наш старый Советский.

Марик,нет у нас такого,Старый Новый Год.
Это у Вас - одни Праздники,начитая с
1 декабря... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще день смерти Ленина справляем в январе..
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 16:59
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,я просил - всех. Меня- ругать,пожалуйста.
Я Мазохист,так кажется - называется.
Других,заходящих,в мой дом,деревню-
не надо... 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще день смерти Ленина справляем в январе..

У нас ближайший Праздник - 30 марта.
Начало Пасхи... :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Других,заходящих,в мой дом,деревню-


если ты привечаешь иуду,принимай.
решай конечно сам.
а то что это иуда- сомнений - ноль.
ну и сам понимаешь при этом..
кем ты становишься.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
если ты привечаешь иуду,принимай.

Больще всех в деревне,Алекс, твоих
комментовю Подумай - кто ты... :-o
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто иуда, я чет пропустил :lol:
Насчет праздников. Еще в прорубь нырять, потом расслабуха до дезодорантов с носками.

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Иудеи под горячую руку попали, чем то не угодили нашему профессиональному комментатору?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А кто иуда, я чет пропустил :lol:

Я стёр,про иуду.Ничего ты не пропустил... :lol:
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.01.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по ходу про подхалима была речь))
показывать пальцем не буду- каждый по своему признает о ком речь.

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще я против этой нации ничего против не имею, да и не пишут они профессионально комментарии..
Исключение Моше, но он всего лишь хочет быть иудеем..
Не работает, денег нет, ничего нет..
У нас один работает электриком..
Простым электриком..
Имеет коттедж и БМВ Х5..
Как делает деньги, никто не понимает..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8745
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Отправлено: 14.01.18 - 20:35
по ходу про подхалима была речь))

И?
Тебе интересны сплетни кто кого и как обозвал?
Тебе снова или опять хочется по сплетничать ни о чем?
Ну и дальше твои действия?
Как то удовлетворился там или получил что то?
Думаю Деревеньку не для этого дракоша создал, чтобы ты тут троллил и сплетничал..
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Ответить Новый топик
Страница 673 из 674«1...671672673674»
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