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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Михаил
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 11.01.18 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саша хорошая девушка , об этом многие знают, треть затоболовки точно 8-)

100
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 11.01.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
об этом многие знают


Многие, но не все. Некоторые думают что не очень.
Ерунда, самое главное - красивая. 8-)

§ Николай
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Николай


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 27.02.09
Отправлено: 14.01.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть муж знает, а остальные теперь завидуют!
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