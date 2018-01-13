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≡ "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ложные сообщения в WhatsApp раздражают, сбивают с толку и дезинформируют. Кто их придумывает, зачем рассылает и не болезнь ли это? Ведь специалисты даже термин уже придумали для массовой рассылки ложных сообщений - "ватсапное минирование".
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ваще
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Ну, это слишком. Должно быть адекватно наказанию водителя за разговоры по телефону


а по моему это адекватно тому
что если бы водитель заснул за рулем.
как минимум.

Народный контроль
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Умственные способности не могли оценить последствий подобного "проучения" - при чем тут алкоголь?

Умственные способности уходят в минус в следствий деградации от алкоголизма. Деградация личности при алкоголизме – психическое расстройство из-за систематического употребления спиртного, при котором происходит патологическое изменение характера и поведения человека. Утрачиваются умственные способности, память, интересы и хобби, развивается эгоизм, возникает постоянная раздражительность, происходит замена социальных ценностей. Скорость развития зависит от многих факторов, в основном от личностных качеств и стадии алкоголизма.

* Victor Yang
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10161
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.01.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А от чего такой диагноз? От через мерного потребления спиртных напитков,из поколения в поколение!

Нет. Диагноз - психологический - он не является следствием физиологических нарушений. Это, скорее, проблемы из детства - родительские ограничения, комплекс неполноценности и т.д. У тебя, кстати, такое чётко прослеживается - ты винишь во всём "французов" и алкоголь, а в своём глазу бревна не замечаешь.
Да и употребление спиртных напитков на генетический уровень не влияют, к слову.
Профайл

Гость
"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp




Отправлено: 14.01.18 - 00:23
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