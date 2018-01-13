Цитата: Народный контроль:

А от чего такой диагноз? От через мерного потребления спиртных напитков,из поколения в поколение!

Нет. Диагноз - психологический - он не является следствием физиологических нарушений. Это, скорее, проблемы из детства - родительские ограничения, комплекс неполноценности и т.д. У тебя, кстати, такое чётко прослеживается - ты винишь во всём "французов" и алкоголь, а в своём глазу бревна не замечаешь.

Да и употребление спиртных напитков на генетический уровень не влияют, к слову.