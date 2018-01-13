Гаваец Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных... #6







Отправлено: - 16:19 Ну надо же! Как это наши правители додумались смягчить наказание? В НГ лет десять назад была статья "Судя по штрафам, мы на Гавайях" То есть во многих штатах Америки штрафы и то были и есть ниже. Но всё это время это типа никого не волновало. Обдирали автовладельцев, как липу, зачастую ни за что ни про что, за пустяковые нарушения, настригли непосильным трудом бабосов на несколько "вагонов или даже составов щебёнки" и нормалёк.