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§ NG.kz
Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кодекс об административных правонарушениях с начала 2018 года существенно обновился. Изменения и дополнения, вступившие в законную силу с 9 января, коснулись более трёх сотен статей документа.
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Иолис
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше КОАПП расшифровывалась как Комитет Особо Активной Помощи Природе.

§ сайлау курманов
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот парадокс , вначале под дружное одобрямс принимают законы , а потом их же меняют или вовсе отменяют , как это было со стометровкой , в этой стране есть вообще кто несет ответственность за эту чехарду? половина населения не может выехать в россию по этой причине , поезда ходят пустыми , народ ободрали как липку , чем думают
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эврика
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это экспо закончилось

§ Rem
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 13.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Известно, что из-за увеличения сумм выплат штрафов бюджет страны недополучил около 10 млрд тенге.

вот и содрали б с тех , кто законопроект придумал этот и одобрил, не дополученную из-за их недальновидности и безмозглости сумму.
может и думали бы след раз наши доблестные, радеющие о народе, об ответственности
Профайл

ХХХ
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ этт скидки вы уже печатали и не раз .Зачем повторяться.

Гаваец
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же! Как это наши правители додумались смягчить наказание? В НГ лет десять назад была статья "Судя по штрафам, мы на Гавайях" То есть во многих штатах Америки штрафы и то были и есть ниже. Но всё это время это типа никого не волновало. Обдирали автовладельцев, как липу, зачастую ни за что ни про что, за пустяковые нарушения, настригли непосильным трудом бабосов на несколько "вагонов или даже составов щебёнки" и нормалёк.

Народный контроль
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
половина населения не может выехать в россию по этой причине , поезда ходят пустыми , народ ободрали как липку , чем думают

В гости или на ПМЖ? Какая липка? Контейнера загружают под завязку! Соседка моя пенсионерка по пол пенсии каждый месяц отправляет детям в РФ.

Директор Пляжа
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Интересно, на что тогда живет твоя соседка пенсионерка. Ты бы хоть иногда думало что пишешь. С нашими пенсиями, им бы себя прокормить.

§ КГСПС
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.01.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предупреждение или ///Любое должностное лицо, в том числе ДПС должны действовать в рамках закона, поэтому этих ИЛИ не должно быть.
Профайл

Хохол
Re: Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных...




Отправлено: 13.01.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Невключённые фары в дневное время суток: предупреждение или 3 МРП вместо 5.

Ага , как то неясно . На усмотрение инспектора ? Понравился , выбежал с поклоном из машины , предупреждение . Открыл стекло для предоставления документов , не вылазя , не дай Бог спросив причину остановки и имя-фамилию инспектора , тут же штраф . Слово или в законе должно чётко регламентироваться . Или этим словом как и раньше будут злоупотреблять .

Гость
Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений




Отправлено: 14.01.18 - 00:19
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