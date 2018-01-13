112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9440





(Пользователи) Сообщений: 8711

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:26 Да даже если и сожрут, я пойму что это отбор, среди профессионалов Ютьюба..

Отбирают то все равно те, на чьем сайте пишешь свои профессиональные комментарии..

Возможно новое время Медных , скрывающихся под маской Валентинов пришло..

Кто его знает..

Приму это не с удовольствием конечно, с неким разочарованием..

Но жизнь ведь идет..

И нужно смотреть дальше этих профессионалов, в реалиях..