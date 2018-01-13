Хохол Re: Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской... #3







Отправлено: - 23:20 Цитата: elektron:

Вот может кто скажет, откуда в человеке столько злобы.

А что она написала неправду ? Эт человек в буран слеп и глух , животинка же на уровне инстинктов знает куда идти . А по поводу спасателей , у нас каждый зимой кто живёт на селе уже герой . Выезжая в метель из села любой понимает что может назад не пробиться и заночевать в степи . А тут спасателям спасибо , только из-за того что цельный год лежат на печи и получают зарплату , и лишь пару месяцев в году геройствуют , на самом деле выполняя банально свою работу . Был бы народ побогаче и в каждом селе были бы снегоходы , такие "подвиги" спасателей не потребовались бы .