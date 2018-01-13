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§ NG.kz
Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным МЧС, 10-11 января силами Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда из снежного заноса эвакуировано 18 человек, из них 2 женщины и 3 ребенка. Освобождено 5 автотранспортных средств.


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Народный контроль
Re: Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской...




Отправлено: 13.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а лошадей передали односельчанам,
На бешбармак? Зачем было вмешиваться? Отпустил поводья у лошади и лошадь сам привезёт к дому. Веками проверено.

§ elektron
Re: Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
На бешбармак? Зачем было вмешиваться? Отпустил поводья у лошади и лошадь сам привезёт к дому. Веками проверено.

Вот может кто скажет, откуда в человеке столько злобы. Что бы такое писать. Провокатор в действии
Какими веками, для тебя же мясо из пакетиков растёт. Понятия не имеешь, как говорит 112-ый о жЫзни. Хоть одного кролика или утку сама разделывала? в своей не путёвой жизни?

Слава богу все живы остались

[Исправлено: elektron, 13.01.2018 - 13:45]
Профайл

Хохол
Re: Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской...




Отправлено: 13.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот может кто скажет, откуда в человеке столько злобы.

А что она написала неправду ? Эт человек в буран слеп и глух , животинка же на уровне инстинктов знает куда идти . А по поводу спасателей , у нас каждый зимой кто живёт на селе уже герой . Выезжая в метель из села любой понимает что может назад не пробиться и заночевать в степи . А тут спасателям спасибо , только из-за того что цельный год лежат на печи и получают зарплату , и лишь пару месяцев в году геройствуют , на самом деле выполняя банально свою работу . Был бы народ побогаче и в каждом селе были бы снегоходы , такие "подвиги" спасателей не потребовались бы .

Гость
Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом




Отправлено: 14.01.18 - 00:08
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