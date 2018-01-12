Народный контроль Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили... #47







Отправлено: - 23:11 Цитата: elektron:

Примирение сторон в случае ДТП с летальным исходом станет невозможным

Ну я же буквально на пальцах рассказываю тебе! Статья 68! Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. То есть по этой статье можно примирение сторон по выше перечисленным преступлениям.

Но согласно внесённым изменениям президентом РК нельзя примириться по следующим позициям!

4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы.