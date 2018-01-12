/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель "Пежо" хочет получить от подсудимой Юлии Вильчук возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль, его пассажиры - компенсацию морального вреда за нервный стресс, который они испытали после аварии и во время судебных заседаний.
Читать новость

zass
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 13.01.18 - 23:02
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 13.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это как будет?

Ну как? У ней же не предумышленное убийство,а по неосторожности. То есть она не подпадает освобождению от ответственности по примирению сторон(да же беременная!) какие бы Юлия Вильчук (Пархоменко) деньги не заплатила и какие бы расписки родственники не писали! Данные изменения в законодательства внёс лично президент РК после резонансного ДТП со смертельным исходом виновником которого был Усенов. То есть по данной статье деньги не решают ничего!

Народный контроль
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 13.01.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Примирение сторон в случае ДТП с летальным исходом станет невозможным

Ну я же буквально на пальцах рассказываю тебе! Статья 68! Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. То есть по этой статье можно примирение сторон по выше перечисленным преступлениям.
Но согласно внесённым изменениям президентом РК нельзя примириться по следующим позициям!
4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы.

§ elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
То есть по этой статье можно примирение сторон по выше перечисленным преступлениям. Но согласно внесённым изменениям президентом РК нельзя примириться по следующим позициям!

Ну а то я то думаю как же так? :-P А оно вон как!
Профайл

Народный контроль
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 13.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во первых это проект нового Уголовного кодекса от 29 января 2014! ...от 9 апреля 2016 года № 501-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ...статьи 68. и эта статья касается не только ДТП. Любое преступление повлекшее смерть. А так получается,убил,помирился с родственниками,убил и снова помирился с родственниками.
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 0
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх