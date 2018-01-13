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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот дальнейшая подготовка к проводам..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот собственно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, как быстро..
Впору открывать Бистро..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
тебе наверное всего лишь 40-к с хвостиком .

70го года я..
Семидесятник..
Ну а жрать..
Да не сожрут..
Слабые они..
Без поддержки свыше, они ничего и никогда не смогут, в своей жЫзни..
А потому жалуются постоянно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да даже если и сожрут, я пойму что это отбор, среди профессионалов Ютьюба..
Отбирают то все равно те, на чьем сайте пишешь свои профессиональные комментарии..
Возможно новое время Медных , скрывающихся под маской Валентинов пришло..
Кто его знает..
Приму это не с удовольствием конечно, с неким разочарованием..
Но жизнь ведь идет..
И нужно смотреть дальше этих профессионалов, в реалиях..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 14.01.18 - 00:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 14.01.18 - 05:33
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 630 из 630«1...628629630
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