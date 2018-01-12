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Страница 671 из 672«1...669670671672»
Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Любят они руссотуристо

Облико морале :-P
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.01.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Облико морале


культура общения состоит в том, что сначала надо выслушать
что тебе сказали.
при неоткрытых постах говорить что-то- неприлично.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Я вынужден приглубоко извениться за мой культур - мультур :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мой культур - мультур :lol: :-P

Виталий,ты мне раскажи,что такое -
движение вверх, 3D - пока Алекса - нет... :-o
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что такое -движение вверх, 3D

Не в курсе? а что это или для чего и как это? :-x
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не в курсе? а что это или для чего и как это? :-x

Не знаю я. Это там у них - пенсионеры,90 летние- знают-
всякие ЭЦП, через компы - за комуналку - расчитываются,
короче у них там,как это - полная Цифрорезация,чтоли,
короче всё - 3D. У нас такого - нет.Всё по старинке.
Они даже физику на Англтйском - изучают... :-o 8-)
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
короче всё - 3D

Не не знаю Виктор, чест слого ;-)
У меня лично только телевизор 3D остальное всё наговоры ;-)
Кстати их уже больше не делают и не продают как правило, в Amazone ещё можно последнии купить.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сечас- ужинал,рекламу по телеку - показывали.
Двежении вверх - это ктно про Баскетболистов.
Я сразу и не сообразил,что Алекс у нас,спортсмен-
заочник. Можно было - догадаться.
Лилли тоже наверное - пойдёт... :lol: :lol: :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сечас- ужинал,рекламу по телеку - показывали.Двежении вверх - это ктно про Баскетболистов

Ну точно, по "картине" видел рекламу ;-)

[Исправлено: elektron, 13.01.2018 - 05:05]
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.01.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну 3D это и в африке 3D.
кинотеатр называется Арман 3D.
но в формате 3D обычно мультики идут.
ну естественно специальные ОЧКИ. без них никак.
Движение вверх - не 3D. через час пойдем смотреть.
помню в каком то парке развлечений в Германии
в очках ,на пять минут сеанс, водопады лили на голову, стрекозы летали с попугаями,
но там другая технология.
там кстати мне понравилось. раз заплатил на день.
и давай хоть на чем. американских горок только штук пять было.
всякие подьемы на двести метров метров в высоту с дальнейшим сбросом.
это надо просто видеть словами не опишешь.
дети были без ума. я включал ум иногда..
это уже при родственниках было.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.01.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у нас,спортсмен-
заочник.


попался бы ты в свое время мне на хоккейном корте-
без зубов бы остался точно.
хотя сейчас у тебя искусственные уже.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
кинотеатр называется Арман 3D.

Это что на КСК?Цитата:
ваще:
но в формате 3D обычно мультики идут.ну естественно специальные ОЧКИ. без них никак

Ну да без очков ну ни как :lol: А если серьёзно, то и дома прекрасно смотрится и видится и не только мультики, но и фильмы некоторые :-P 8-) Цитата:
ваще:
попался бы ты в свое время мне на хоккейном корте-без зубов бы остался точно.

Радуйся, что мне не попался, а то бы не только без зубов бы остался :lol:
8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Движение вверх - не 3D. через час пойдем смотреть.

Алекс,ну кто выиграл?... :lol: :lol: :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.01.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,ну кто выиграл?.


наши понятно.51-50 слезы даже в конце у народа на глазах..
три секунды.. я то всю эту историю всегда знал.
фильм классный.
набери- три секунды баскетбол, ну мюнхен можешь.
и посмотри как это было в 1972 году.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
слезы даже в конце у народа на глазах..

На экране или в кинозале Армана?... :lol:
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