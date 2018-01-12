ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10060







Отправлено: - 12:01 ну 3D это и в африке 3D.

кинотеатр называется Арман 3D.

но в формате 3D обычно мультики идут.

ну естественно специальные ОЧКИ. без них никак.

Движение вверх - не 3D. через час пойдем смотреть.

помню в каком то парке развлечений в Германии

в очках ,на пять минут сеанс, водопады лили на голову, стрекозы летали с попугаями,

но там другая технология.

там кстати мне понравилось. раз заплатил на день.

и давай хоть на чем. американских горок только штук пять было.

всякие подьемы на двести метров метров в высоту с дальнейшим сбросом.

это надо просто видеть словами не опишешь.

дети были без ума. я включал ум иногда..

это уже при родственниках было.