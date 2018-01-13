









Отправлено: - 20:13 Да , мало что физ. рук школьный заставлял ходить гусиные шагом , так ещё и издевался над нами , говорил ....гуси гуси , а мы ему ....га га га и так далее .Боже да он всю жизнь поломал, сидеть бы мне сейчас в Твиттер и иметь пару миллионов подписчиков , а я в Кустанае на сайте НГ тусуюсь и имя своё с маленькой буквы пишу и всё это из за моральной травмы "синдром гуся"