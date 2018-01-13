/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников ходить «гусиным шагом»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников ходить «гусиным шагом»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело слушалось в ювенальном суде. Действия педагога были расценены как уголовный проступок, сообщила 12 января на брифинге председатель специализированного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.
Читать новость

§ Алиса
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тавтолог разговроного жанра:
Интересный вы человек.Если я дома ,в семье не использую ненормативную лексику, то почему мой ребёнок должен слушать её от такого "учителя"

и вы, в таком случае, "интересный". А почему учитель должен слушать от учеников ненормативную лексику? А, получается, он вынужден! Откуда она взялась? А может родитель (и) как раз и употребляет, даже не осознавая. Как к примеру "блин" - мы ведь порой даже не замечая произносим. Так что палка о двух концах.
Профайл

§ КГСПС
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.01.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вот тоже подумала:ходьба "гуськом" - одно из упражнений

Он один ходил? Или остальные восприняли это адекватно, а он очень психологически ранимым оказался. Лечить парня надо.
Профайл

§ Алиса
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Он один ходил? Или остальные восприняли это адекватно, а он

так мы все об этом же... Странная история со странным "приговором". :-x
Профайл

§ drakon
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
". А почему учитель должен слушать от учеников

Котя,а ты как заставляеш ходить своих Первоклашков?
Я посоветовал бы - Строевым шагом и с песней... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Лечить парня надо.

Не Парня лечить нада а Родителей... :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.01.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не Парня лечить нада а Родителей...

Родителей возможно уже поздно, а ему ещё жить.
Профайл

§ Алиса
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
посоветовал бы - Строевым шагом и с песней..

сроду они у меня так не ходят. Мне больше нравится - "самоуправление под контролем". Это типа: "в свободной форме", можно группами по интересам, главное - рядом держаться, а если через дорогу, то "ждем другу друга, подтягиваемся и ... пошли" - машины ждут стоят)))) Чтобы максимально не подумали, что школа идет)))
Профайл

все правильно
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Колорадо учительница ударила ученика за матерные слова, ей дали наказание 8 лет лишения свободы Цитата:
шутка юмора:
Ну а чё, вырастили борзатень, не уважающую ни старших ни ровесников. Дома уже наверняка контроль потерян, может и послать наверное. Но свой же отпрыск, нужно горой стоять, чтоб понял, что ему действительно всё можно...

В США за это сажают на три пожизненных срока.

§ drakon
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
, а ему ещё жить.


Испортив человеку - жизнь?... 8-)
Профайл

zas
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Испортив человеку - жизнь?..

педагог должен словом! заставить слушаться льва и тигра, суметь найти подход к самому закоренелому преступнику, быть на высоте педагогической мысли Выготский.

* elektron
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
все правильно:
В США за это сажают на три пожизненных срока.

Ой смешной ещё появился, в США, во как однако! :lol: ;-)
Ты вообще знаешь о чём говоришь, или так просто ляпнуть, что ни будь?
Три пожизненных, ну рассмешил, за что? 8-) :-P :-x

[Исправлено: elektron, 13.01.2018 - 15:30]
Профайл

* elektron
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
все правильно:
шутка юмора:Ну а чё, вырастили борзатень, не уважающую ни старших ни ровесников. Дома уже наверняка контроль потерян, может и послать наверное. Но свой же отпрыск, нужно горой стоять, чтоб понял, что ему действительно всё можно...В США за это сажают на три пожизненных срока.

Я только не совсем понял за что? За борзатень? или что то другое? :-x
Профайл

андрей
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да , мало что физ. рук школьный заставлял ходить гусиные шагом , так ещё и издевался над нами , говорил ....гуси гуси , а мы ему ....га га га и так далее .Боже да он всю жизнь поломал, сидеть бы мне сейчас в Твиттер и иметь пару миллионов подписчиков , а я в Кустанае на сайте НГ тусуюсь и имя своё с маленькой буквы пишу и всё это из за моральной травмы "синдром гуся"

* elektron
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Испортив человеку - жизнь?...

Да эти сегодняшние Дракошь, сами кому жизнь испортить могут ого го ;-) Ни респекта ни совести, особенно когда такие мамашки за ними стоят
Вон "всё правильно" походу один из них :lol:

[Исправлено: elektron, 13.01.2018 - 15:31]
Профайл

§ drakon
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ни респекта ни совести, особенно когда такие мамашки за ними стоят

А я об этих.... и говорю... :-o
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 82
Пользователей: 3
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх