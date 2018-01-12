drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10056





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13049

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: elektron:

Не в курсе? а что это или для чего и как это? Не в курсе? а что это или для чего и как это?

Не знаю я. Это там у них - пенсионеры,90 летние- знают-

всякие ЭЦП, через компы - за комуналку - расчитываются,

короче у них там,как это - полная Цифрорезация,чтоли,

короче всё - 3D. У нас такого - нет.Всё по старинке.

Они даже физику на Англтйском - изучают...