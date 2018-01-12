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Страница 671 из 671«1...669670671
Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Любят они руссотуристо

Облико морале :-P
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.01.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Облико морале


культура общения состоит в том, что сначала надо выслушать
что тебе сказали.
при неоткрытых постах говорить что-то- неприлично.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Я вынужден приглубоко извениться за мой культур - мультур :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13049
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мой культур - мультур :lol: :-P

Виталий,ты мне раскажи,что такое -
движение вверх, 3D - пока Алекса - нет... :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что такое -движение вверх, 3D

Не в курсе? а что это или для чего и как это? :-x
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13049
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не в курсе? а что это или для чего и как это? :-x

Не знаю я. Это там у них - пенсионеры,90 летние- знают-
всякие ЭЦП, через компы - за комуналку - расчитываются,
короче у них там,как это - полная Цифрорезация,чтоли,
короче всё - 3D. У нас такого - нет.Всё по старинке.
Они даже физику на Англтйском - изучают... :-o 8-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
короче всё - 3D

Не не знаю Виктор, чест слого ;-)
У меня лично только телевизор 3D остальное всё наговоры ;-)
Кстати их уже больше не делают и не продают как правило, в Amazone ещё можно последнии купить.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13049
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сечас- ужинал,рекламу по телеку - показывали.
Двежении вверх - это ктно про Баскетболистов.
Я сразу и не сообразил,что Алекс у нас,спортсмен-
заочник. Можно было - догадаться.
Лилли тоже наверное - пойдёт... :lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сечас- ужинал,рекламу по телеку - показывали.Двежении вверх - это ктно про Баскетболистов

Ну точно, по "картине" видел рекламу, только причём тут 3D? ;-)
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Страница 671 из 671«1...669670671
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