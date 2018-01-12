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≡ Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31107
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель "Пежо" хочет получить от подсудимой Юлии Вильчук возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль, его пассажиры - компенсацию морального вреда за нервный стресс, который они испытали после аварии и во время судебных заседаний.
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§ frezer33307
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 12.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
elektron

Все относительно в этом мире и пока на себе не испробовал не стоит делать выводы))))
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§ elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:

Ну там только про жировые ткани "Кроме того, наличие ТГК в жировых тканях организма не вредит ни мозгу, ни жиру, ни любой другой части тела.", что то о том, что я писал, что сохраняется, остального не утверждал. Разные источники, различные данные. С памятью, вредом и другими данными, можно при желании подискутировать. Каждому своё. У меня свой опыт был, не зная того, что курю (просто угостили сигаретой) оказался каннабис. С тех пор у меня тинитус (свист в ушах) и потеря слуха 60% на одно ухо. О пользе говорите дальше ;-)
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гость
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причину ДТП забыли?Или видео врёт?Почему прямо проехал далеко? А "Финик" встал?Физику в школе надо было слышать...Колёса прямо или поперёк? Кто поедет дальше? Где элементарная логика и порядочность?

§ elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:

Да и потом, наркотик есть наркотик. В той же Голландии, где он разрешён, ты не имеешь права садится за руль. И с пробовать, ничего общего это не имеет.
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§ frezer33307
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня свой опыт был, не зная того, что курю (просто угостили сигаретой) оказался каннабис. С тех пор у меня тинитус (свист в ушах) и потеря слуха 60% на одно ухо. О пользе говорите дальше

Вот я и говорю: "каждому свое и свое не каждому"
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§ elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:
Вот я и говорю: "каждому свое и свое не каждому"

Я и не оспариваю, но как уже выше излагал, наличие наркоты можно доказать (при желании) как минимум в течении 7-10-ти дней. Надеюсь это поможет расследованию. А в некоторых случаях и до 3-ех месяцев. Время покажет.

[Исправлено: elektron, 12.01.2018 - 17:44]
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ГОСТЬ
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмоции в сторону.Едет автобус по правилам полностью.Его бьёт в бок авто, после каша...В крови каннабис. Как его состояние крови могло влиять на дорожную ситуацию???Или , получается, барышня просто боролась за правду? А то,что у неё позавчера "денюха" была?Так-же остаток...?И где беременность?

§ frezer33307
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и потом, наркотик есть наркотик. В той же Голландии, где он разрешён, ты не имеешь права садится за руль.

С этим согласен. Но не думаю что через неделю после курения останутся эффекты опьянения. А показать тест конечно покажет остатки ТГК в организме.
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§ elektron
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГОСТЬ:
крови могло влиять на дорожную ситуацию???Или , получается, барышня просто боролась за правду? А то,что у неё позавчера "денюха" была?Так-же остаток...?И где беременность?

Ну там вроде всё с точностью до наоборот было, поссорилась, со своим женихом. Насколько помню. А Пежо, если докажут наркоту и превышение скорости, скорее всего сам станет подсудимым. Хотя всё как говорится относительно...
"беременную" это конечно тоже ни как не освобождает от ответственности

[Исправлено: elektron, 12.01.2018 - 18:11]
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Пассажир машины
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлию Вильчук надо наказать

Гость
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"




Отправлено: 13.01.18 - 01:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"




Отправлено: 13.01.18 - 01:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"




Отправлено: 13.01.18 - 08:41
Комментарий проходит проверку.
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