Горожанин_kst Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 997

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Ну не надо налогоплательщиков совсем уж за идиотов считать, господа алматинские налоговики!

В Законе о Вводе Кодекса по всем этапам ввода с 2018- 2019 года, с 2020 года, вплоть до 2024 года красной чертой отдельной категорией выделено обязательство применения кассовых машин с передачей данных для определённой категории налогоплательщиков! А именно для реализующих акцизные товары (алко, ГСМ), плюс отдельные виды деятельности (торговля металлом, лесом, бытовой техникой, сантехникой, салоны красоты, общепит). ВСЁ! Но эти категории уже давно работают на ККМ с передачей. Зачем этот пункт в Законе о вводе, если логика налоговиков верна??!!!

Почему в интерпретации алматинских налоговиков исчезла пресловутое И/ИЛИ?

Я смотрю алматинские налоговики у нас сейчас заместо армянского радио?!

Если уж даются трактования и комментарии, то на уровне Министерства или профильного столичного Комитета. А никак не местечковыми налоговиками, пусть и из Алматы)))