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§ NG.kz
Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в ДГД
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31107
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как известно, с 2018 года предприятиям можно устанавливать только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных. В ДГД Алматы ответили на возникшие у предпринимателей вопросы о законности такого требования.
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§ Горожанин_kst
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не надо налогоплательщиков совсем уж за идиотов считать, господа алматинские налоговики!
В Законе о Вводе Кодекса по всем этапам ввода с 2018- 2019 года, с 2020 года, вплоть до 2024 года красной чертой отдельной категорией выделено обязательство применения кассовых машин с передачей данных для определённой категории налогоплательщиков! А именно для реализующих акцизные товары (алко, ГСМ), плюс отдельные виды деятельности (торговля металлом, лесом, бытовой техникой, сантехникой, салоны красоты, общепит). ВСЁ! Но эти категории уже давно работают на ККМ с передачей. Зачем этот пункт в Законе о вводе, если логика налоговиков верна??!!!
Почему в интерпретации алматинских налоговиков исчезла пресловутое И/ИЛИ?
Я смотрю алматинские налоговики у нас сейчас заместо армянского радио?!
Если уж даются трактования и комментарии, то на уровне Министерства или профильного столичного Комитета. А никак не местечковыми налоговиками, пусть и из Алматы)))
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§ Горожанин_kst
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти доводы алматинских налоговиков - пустышка. Закон наполнен противоречиями, ссылаясь на них требование об обязательности регистрации ККМ с передачей (и только), и отказ от регистрации обычных ККМ можно разметать в пух и прах. НО "настоящих бунйых мало..."(с)
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707
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...




Отправлено: 12.01.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно внедрять виртуальные кассовые аппараты (приложение на смартфонах привязанное к кабинету налогоплательщика), а не жить в каменном веке и создавать людям проблемы. Электронные чеки направлять в кабинет покупателя, как с электронными счет-фактурами. Покупая эти аппараты мы кормим иностранных производителей.

§ Горожанин_kst
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:

Ай, маладца. Прям аки Президент велел!
Тока вот виртуал твой - это полный контроль движения средств заинтересованными службами, плюс опасность подвергнуться взлому, как персональному, так и системному.
Страны не чета нашей в плане развития информационных технологий не стремятся в нарисованное тобой "светлое" будущее. Эти технологии хороши для банкиров-финансистов, не для торговли. В той же Америке в магазинах стоят кассовые аппараты с денежными ящиками, мы у себя такие считаем уже реликтами, а у них ничего-канает. Поэтому не свисти мальчик о том в чём слабо волокёшь.
Ну либо ты троль из числа заинтересованных "следунов" за чужими бабками)

[Исправлено: Горожанин_kst, 12.01.2018 - 23:06]
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