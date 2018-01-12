elektron Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 654

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 Цитата: frezer33307:



Ну там только про жировые ткани "Кроме того, наличие ТГК в жировых тканях организма не вредит ни мозгу, ни жиру, ни любой другой части тела.", что то о том, что я писал, что сохраняется, остального не утверждал. Разные источники, различные данные. С памятью, вредом и другими данными, можно при желании подискутировать. Каждому своё. У меня свой опыт был, не зная того, что курю (просто угостили сигаретой) оказался каннабис. С тех пор у меня тинитус (свист в ушах) и потеря слуха 60% на одно ухо. О пользе говорите дальше