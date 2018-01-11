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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 668 из 669«1...666667668669»
Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А пока - посмотрите. Это моя улица.


ты это... вопрос в сторону не уводи.
магарыч с тебя.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
магарыч с тебя.


Алекс,подожди,когда - приеду,всё - будет...
:lol: :oops:
10 000 коментов,это во многом,благодаря-
тебе. Я ждал,когда ты его - напишешь... ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
В замах моих будешь ходить.

Нее,Доктор,у меня тоже есть -
фуражка с кокардой и портупея... :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда - даже и не думал,что Пауки живут

живут при минусовой температуре.Думал,

что какой нибудь - в шубе и унтах,но нет... :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и в морозные дни,стали

первые тюльпаны из земли -
вылазить.Скоро - веснааа... :lol:
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.01.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Spiegel между делом сообщает что в Германию приехали 300 бойцов ИГИЛ с семьями где 100 несовершеннолетних..\ там еще картинка..хм..гм ((\

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Spiegel между делом сообщает

Не гоже западную пропаганду то читать :-P
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.01.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я за вас братья переживаю.Как вы там на чужбине. :oops:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я за вас братья переживаю.Как вы там на чужбине. :oops:

Директор,ты за себя - переживай. Вдруг сосед - придёт,
попросит - выпить,не дашь ему - пузырь,он тебя - убьёт,
а Дом - сожгёт. Где страшней?... :-o
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Как вы там на чужбине

Да как? Как дома, моя милиция меня бережёт... Ну дальше не буду ;-)
Вот за вас там переживаем, беспокоимся ;-) А то водку не купишь уже по ночам :-P
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.01.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У меня только соседки, непьющие..беда прям, да? ))
Цитата:
elektron:
моя милиция меня бережёт

И вы уже в СССР возвращаетесь?
Цитата:
elektron:
А то водку не купишь уже по ночам

Так я непьющий, вера не позволяет, есть более интересные способы расслабится. :-P

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
, вера не позволяет

Жена, Вера - не позволяет?... :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
И вы уже в СССР возвращаетесь?

Ну это перебор конечно, но вспоминаю иногда то светлое, счастливое и от части беззаботное время ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А то водку не купишь уже по ночам :-P

Приходится - убивать,непродающих... :-o
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Приходится - убивать,непродающих

Да не, тьфу тьфу тьфу, не дай бог. Просто сходил на заправку, да взял, если надо. :lol:
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